¿Por qué los centennials no pueden esperar más 5 segundos para comprar en línea?

“Las empresas deben empezar a preocuparse más por sus canales digitales. Partiendo de esta medición, en Movizzon desarrollamos una metodología llamada Predictor del NPS, que busca entender el posible nivel de satisfacción de los usuarios, por ejemplo, si indican tiempos de carga por debajo de 5 segundos, la experiencia es satisfactoria. Si es entre 5 y 12 segundos, es neutra, y más de 12 segundos se considera negativa. De esa forma, una mejor medición permite a los ecommerce ser más rentables, ya que una carga más veloz y una interacción buena aumentan las ventas y la fidelidad de los clientes”, señala Ismael Alayo, director corporativo de negocios de esta firma.

De acuerdo con Alayo, las empresas deben implementar tecnología avanzada para asegurar una experiencia de usuario fluida y proporcionar un servicio al cliente ágil y accesible, pues el 74% de los mexicanos dejaría de usar una marca por vivir una mala experiencia de compra, según una encuesta de servicio realizada en México por HubSpot.

Esta generación representa el 52% de las compras online que se realizaron en 2023, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online y por ello es que es relevante darles una buena experiencia de compra, pues además la probabilidad de que regresen a hacer más compras es mayor, o sea, se fomenta su fidelización.

“Herramientas como predictores del NPS, que midan de forma más exacta el sentimiento de los clientes con una marca como son clave, ya que se mide cuantas cargas se realizaron en menos de 12 segundos y restando las que tardaron más, generando números más reales y casi inmediatos”, finalizó Alayo.

¿Por qué tanta prisa?

La percepción de que los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y los centennials (nacidos a partir de 1997) "viven más rápido" se relaciona con varios factores que caracterizan el mundo moderno, influenciados por la tecnología, la cultura del trabajo, y los cambios sociales.

Jean M Twenge, señala en su libro iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy que las generaciones más jóvenes viven más rápido por que hay una conectividad y comunicación instantánea que provoca estar actualizado todo el tiempo, en solo segundos.

En el ecosistema de comercio electrónico esto ha impactado en los modelos de comida a domicilio o en las entregas que hacen las empresas de manera más rápida, sin embargo en el caso de los sitios web, Alayo resalta la necesidad de tener pasarelas de pago más rápidas.