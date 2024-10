Epic Games demanda a Google y Samsung por presuntas prácticas anticompetitivas

Luego del proceso legal en contra de Google y Apple, que duró casi cuatro años, la empresa logró lanzar su tienda de apps, la Epic Games Store, en los sistemas operativos iOS y Android para que la gente pudiera descargar sus videojuegos sin pasar por las altas comisiones de la Play y App Store.

No obstante, la compañía afirma en el documento legal que para poder descargar una app de terceros en un teléfono Samsung se requiere “un proceso excepcionalmente oneroso de 21 pasos”, algo que, desde su perspectiva, hará mucho más probable que los usuarios se rindan en algún punto del camino.

Cabe mencionar que las declaraciones de Epic se contradicen con las instrucciones en su página web para deshabilitar el “Auto Blocker”, donde se especifica que únicamente se necesitan cuatro pasos para desactivar la función.

También es una realidad que el proceso para quitar esta función tiene más obstáculos, pues antes era posible desactivarla desde la ventana emergente que aparecía al iniciarse, además de que ya no aparece en la barra de búsqueda al escribir su nombre.

Uno de los argumentos para mantener encendida esta función es la promesa de seguridad que han destacado tanto Google como Apple en la batalla contra Epic, pues al desactivarla lanza un mensaje donde se lee que “el bloqueador automático mantiene tu teléfono seguro al bloquear amenazas y otras actividades sospechosas”.

De acuerdo con Epic, esto es falso, pues la función “no realiza ninguna evaluación de la seguridad de ninguna fuente o aplicación específica antes de bloquear una instalación”, se puede leer en la denuncia.

“El dispositivo”, afirma Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, “no está diseñado para proteger contra el malware, lo cual sería un propósito completamente legítimo. El dispositivo está diseñado para evitar la competencia”.

En un encuentro con medios estadounidenses, Sweeney confirmó que aún no tiene pruebas de que Google y Samsung estén coludidos y admitió que no ha preguntado a Samsung si convertirá a la Epic Games Store una “fuente autorizada” para descargar aplicaciones, sin embargo, destacó que al igual que las demandas anteriores, esta lucha busca beneficiar a todos los desarrolladores de apps y no sólo a Epic.