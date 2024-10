Repartidores necesitan esquema fiscal justo: ICC México

¿Cómo quieren trabajar los repartidores?

RUM emitió un comunicado con el resumen que entregó en la STPS de lo que consideran relevante para mantener su tranquilidad e ingresos familiares de cara a la posibilidad de poder brindarles seguridad social.

A continuación los seis puntos principales del documento:

1) Definición clara de qué es “Subordinación discontinua”. "No nos queda claro el concepto y quisiéramos que fuera mencionado explícitamente en la ley", señala RUM.

2) Solicitan que se tome en cuenta para acceder a la seguridad social a los socios repartidores que trabajen 40 horas semanales. "De lo contrario, personas que laboran únicamente 4-5 días también tendrán acceso a estos derechos, encareciendo el sistema y bajando los ingresos y la cantidad de personas que puedan generar en este esquema, particularmente madres solteras, estudiantes, o quienes complementan sus salarios con esto".

3) Solicitan se mantenga el mismo esquema fiscal actual. "Que se establezca que vamos a pagar lo mismo que ahora y no se nos convertirá en asalariados pagando casi 35% de nuestro dinero en impuestos".

4) Contemplar herramientas y gastos de trabajo. "Muchos de nosotros hicimos importantes inversiones, particularmente los conductores, para poder prestar el servicio, por lo que quisiéramos que las herramientas y gastos de trabajo se consideraran como parte de las tarifas. Que se especifique que podremos utilizar nuestras motos y vehículos y que esas herramientas estarían consideradas como parte de la tarifa".

En este mismo punto señalan que se establecerán acuerdos para que las plataformas puedan dotar de ciertas herramientas de trabajo como mochilas, cascos, impermeables, y otras que se consideren.

5) No a los horarios fijos. "Queremos que se nos de LIBERTAD TOTAL de decidir en qué momentos nos conectamos y cuando nos desconectamos. No queremos esquemas de selección de horarios, sino poder elegir totalmente en qué momento nos conectamos repartimos o conducimos y cuando nos desconectamos sin ninguna repercusión".

6) Piden no haya intermediarios. "No queremos entes intermediarios que se beneficien de nuestro trabajo, por lo que proponemos que no haya sindicatos que cobren cuotas de nuestros ingresos y los de nuestras familias".