Reseña: este es el mejor dispositivo Nothing de la gama media

CMF, un teléfono para los nostálgicos

Por último, el CMF Phone 1 es el que rompe el molde de la gama media para Nothing, ya que se trata de una submarca que está apostando por el regreso de los dispositivos modulares, es decir, aquellos a los que se les puede cambiar algunos elementos como la tapa trasera que cuenta con unos tornillos para asegurarla. Sin embargo, el dispositivo no incluye destornillador para hacer este proceso.

Otro de sus puntos a favor es el nivel de personalización que puede alcanzar a través de los accesorios, pues además de la tapa, también se pueden incluir una cartera, un soporte desplegable o un asa para colgarlo como si se tratara de una pulsera o un bolso pequeño.

No obstante, es importante tener claro que no todos los elementos son desmontables. De acuerdo con la empresa, los únicos elementos que se pueden tocar son “los cuatro tornillos de ranura externos de la carcasa, el tornillo decorativo de la esquina inferior derecha de la carcasa, la bandeja SIM y la carcasa. El usuario no debe desmontar ningún otro componente, ya que esto invalidaría la garantía”.

En cuanto a la sensación al tacto es completamente diferente a los otros dos teléfonos, pues si bien se trata de plástico, tiene una cobertura antideslizante y antihuellas que otorga seguridad al tomarlo con las manos, ya que no se resbala e incluso no es necesario utilizar una funda.

Este elemento es, sin duda, lo más atractivo del dispositivo, ya que en cuestión de componentes internos tiene un procesador MediaTek Dimensity 7300, es decir, una versión un poco menos potente a la del 2a Plus, pero que sin duda cumple para los requerimientos de la gama media, al igual que su pantalla, que es la misma que la del hermano de enmedio.

Otro elemento de diseño que puede agradar a más de uno es el sistema de cámaras, pues está ubicado en la esquina superior derecha y no es tan prominente como las versiones de Nothing, por lo que se puede dejar sobre una mesa sin que el teléfono se tambalee.

Cabe resalta que el precio que se debe pagar por una carcasa desmontable es que no no tiene la famosa interfaz Gylph de Nothing. No obstante, sí conserva el sistema operativo NothingOS, que funciona con Android, pero le da un aspecto bastante sobrio y futurista.

¿Cuál es el mejor Nothing de gama media?

Al revisar los tres dispositivos, el 2a Plus (9,499 pesos) es el dispositivo con mejor rendimiento, además de tener un precio bastante competitivo para la gama media en cuanto a las prestaciones que incluye.

La segunda opción sería el CMF Phone 1 (5,599 pesos), debido a sus características de personalización, mientras que el 2a (7,799 pesos) sería la tercera opción, gracias a que se trata de un precio más económico que la versión Plus y si bien sus componentes son menos potentes, la diferencia no es enorme.