México no fabrica chips, pero su oportunidad está en otra etapa de la cadena

México puede fabricar semiconductores, pero no de última generación

Si bien México no será una potencia en la fabricación de chips, eso no significa que no tenga algún tipo de participación en esta etapa. El secretario de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Ulises Fernández Gamboa, puntualiza que el país puede participar en la creación de semiconductores legados.

Este tipo de chips, explica, no son tan complejos como los necesarios para hacer funcionar las últimas tecnologías de Inteligencia Artificial generativa, sino más bien se emplean para tareas más sencillas y de potencia de cómputo moderada.

Por ejemplo, se utilizan para las computadoras de automóviles de gama baja o también para equipos médicos y precisamente ahí reside su relevancia en México, pues es el principal país en producir este tipo de dispositivos en todo el mundo.

Una empresa nacional que busca aprovechar esta industria es QSM Semiconductores, la cual anunció tiene su sede en Querétaro, donde cuenta con un Centro de Ingeniería y un Centro de Diseño, pero que prevé comenzar la construcción de una fábrica de chips legados en 2025, la cual representará una inversión de alrededor de 9 millones de dólares.