Xbox no descarta la posibilidad de que Halo llegue a PlayStation

A pesar de ello, la táctica de ampliar el alcance de los juegos de Xbox ha sido exitosa y así lo demostró el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6, el cual ha tenido un buen rendimiento en ventas dentro de otras plataformas fuera de Xbox.

“Las ventas unitarias en PlayStation y Steam también aumentaron un 60% interanual. Esto habla de nuestra estrategia de llegar a los jugadores donde estén, permitiéndoles jugar más títulos en las pantallas en las que pasan su tiempo”, dijo Nadella en la reunión con accionistas.

En el futuro, otros juegos que se pensaban exclusivos de Xbox, como Indiana Jones and the Great Circle, también llegará a PlayStation 5 en la primera mitad del 2025, algo que ha hecho molestar a los seguidores más antiguos de Xbox, por considerar que su consola ya no tiene valor sin los títulos exclusivos.

Xbox, un negocio saludable

Luego de la compra de Activision Blizzard por 69,000 millones de dólares por parte de Xbox, la empresa tuvo que recortar más de 2,500 puestos de trabajo, así como cerrar tres estudios de desarrollo, bajo el argumento de que había puestos redundantes en toda la empresa.

Sin embargo, Spencer comentó que la compañía se encuentra en un buen momento y que “el negocio de Xbox nunca ha sido más saludable”, gracias en buena medida por el crecimiento de su división de juegos en la nube y PC.

“El negocio está funcionando en este momento, y creo que eso significa un futuro más saludable para el hardware y los juegos que construimos”, comentó el ejecutivo al medio estadounidense.

Por otra parte, se mostró optimista de la dirección que está tomando la industria de los videojuegos en este momento donde los juegos móviles se han convertido en una de las formas más relevantes para experimentar del medio; sin embargo, criticó el hecho de que las consolas se han hecho más costosas.

“Me siento bastante bien acerca de hacia dónde va esta industria”, concluyó. “Para llegar a nuevos jugadores, necesitamos ser creativos y adaptarnos a nuevos modelos de negocio, nuevos dispositivos y formas de acceso. No vamos a hacer crecer el mercado con consolas de 1,000 dólares”.