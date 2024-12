ChatGPT Search ya está disponible para todos los usuarios

Otro elemento novedoso de ChatGPT Search es que cuando se buscan locales y hoteles en donde es necesario realizar reservaciones, la plataforma hace un resumen de cada opción en lugar de sólo mostrar el sitio web del lugar.

ChatGPT Search se presentó por primera vez a finales de octubre de este año y de acuerdo con la empresa desarrolladora, esta herramienta tiene la capacidad de buscar en internet “mejor que antes”, ya que es capaz de obtener respuestas rápidas con enlaces a las fuentes directas de la información.

Además de realizar este tipo de preguntas de forma conversacional, una de las ventajas que tendrá la plataforma es que podrá profundizar en cuestionamientos a partir de contexto y así entregar una respuesta más acorde a lo que el usuario busca.

Es importante señalar que estas herramientas no habrían sido posibles sin las asociaciones que OpenAI ha hecho con medios de comunicación casas editoriales, como Vox Media, Financial Times, News Corp e incluso la agencia Associated Press.

“La búsqueda de ChatGPT promete resaltar y atribuir mejor la información de fuentes de noticias confiables, lo que beneficiará a las audiencias y ampliará el alcance de editores que producimos periodismo”, comentó Pam Wassertein, presidenta de Vox Media, tras la presentación de la herramienta.

¿Cómo funciona ChatGPT Search?

Según la información que aportó la compañía, esta plataforma opera por medio de GPT-4o y de técnicas de entrenamiento de generación de datos sintéticos para la filtración de resultados confiables.

Además, aprovecha los proveedores de búsqueda de terceros (algo que podría generar controversias por derechos de autor), así como el contenido proporcionado directamente por los socios informativos de OpenAI.

Desde el boom de la IA generativa, en noviembre de 2022, las empresas cada vez tienen más interés por que sus plataformas sean la fuente de noticias e información o colaboradores más cercanos.

Según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute, el 77% de los más de 90,000 encuestados señaló que las redes sociales son su medio de información más cercano. Sin embargo, también apuntó que las herramientas de IA cada vez están ganando un papel más protagónico en la forma de consumo noticioso.