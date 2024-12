Así como en los tianguis, en el comercio online existe ‘la paca’

Carlos Áviles tiene 48 años y es fanático de ir al ‘tianguis’ a buscar ropa, calzado o accesorios en las ‘pacas’; sin embargo, este hábito se ha trasladado poco a poco a la vida digital, pues descubrió un par de opciones que le permiten hacer un ejercicio similar, pero desde su casa.

“Me gusta mucho seguir yendo al tianguis, pero ya no tengo tanto tiempo libre y además el tema de inseguridad me parece un factor cada vez más preocupante. Un amigo mío que también creció y encontró joyas en la paca me recomendó un par de páginas donde se hace algo similar”, apuntó Avilés, quien afirma que en vez de ir al tianguis como el de La Raza, San Felipe de Jesús o el Salado ha empezado a optar por comprar algunas maletas pérdidas o cosas que devuelven en Amazon.