Nintendo Switch 2 es revelado oficialmente, este es su aspecto

Nintendo quiere seguir en la senda del éxito con Switch 2

La nueva consola sigue el concepto híbrido que inició en 2017 y el cual ha logrado vender poco más de 146 millones de unidades, ubicándola como la tercera consola más vendida en toda la historia, únicamente por detrás de PlayStation 2 y Nintendo DS.

Si bien en este tiempo tuvo actualizaciones de mitad de ciclo, como la Nintendo Switch Lite y la versión con una pantalla OLED, esta realmente es la sucesora, pues además del hardware externo, también contiene importantes actualizaciones por dentro que mejoran su rendimiento.

De acuerdo con diversas filtraciones, se espera que los componentes de este dispositivo lo hagan tan potente como si se tratara de una PlayStation 4, pero con la ventaja de ser un gadget que se puede usar tanto de forma conectada a la televisión como portátil.

Durante más de 7 años, Nintendo logró posicionar a su consola como uno de los dispositivos más importantes del mundo de la tecnología, principalmente gracias a su oferta de contenido, pues durante todo este tiempo lanzó prácticamente un juego original al mes.

Títulos como Mario Kart 8. Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, además de Metroid Prime. Remastered, entre muchos otros, fueron ejemplos que nutrieron el catálogo de la consola para hacerla más atractiva y ahora también estarán disponibles en Nintendo Switch 2.

Esta decisión de mantener el catálogo en la nueva versión también estará acompañado de Nintendo Switch Online, plataforma que da acceso a las diferentes consolas clásicas de la compañía, como NES, Nintendo 64 o Game Boy.

Respecto al catálogo de lanzamiento para Nintendo Switch 2, se espera que haya grandes franquicias intergeneracionales, como Metroid Prime 4: Beyond o Pokémon Legends: ZA, las cuales fueron anunciadas para la primera versión de la consola.