Nintendo Switch, el concepto que se impuso a toda una generación de consolas

De acuerdo con datos de Statista, la consola más vendida en la historia de los videojuegos es el PlayStation 2, con 160 millones de unidades en el mercado. Le sigue Nintendo DS, con 154 millones de portátiles vendidas y en tercer lugar está Nintendo Switch, con 150 millones de unidades, según el último reporte financiero de la empresa.

“La historia de Nintendo es de éxitos y fracasos”, afirma la firma de investigación. “Mientras que el Game Boy y las dos primeras consolas de sobremesa de la compañía fueron un éxito en ese momento, la Nintendo 64 y la GameCube no se vendieron tan bien y el experimental y a menudo olvidado Virtual Boy fracasó miserablemente”.

Posteriormente, la empresa navegó tranquilamente con Nintendo DS y Wii, lanzadas en 2004 y 2006, respectivamente, hubo turbulencia con la Wii U y retomó el rumbo con Nintendo Switch, la consola híbrida que ha durado más tiempo en el mercado en toda la historia de la empresa.

Desde el día de su lanzamiento a hoy, 14 de febrero de 2025, la consola ha pasado poco más de 2,900 días en el mercado más los que faltan antes del lanzamiento de Nintendo Switch 2. El dispositivo que más había durado a la venta fue el NES, de 1983, el cual estuvo 2,686 días en el mercado.

A lo largo de este tiempo Switch ha resistido la incorporación de nuevos jugadores en la industria con tecnologías más avanzadas, como el PlayStation 5 o Xbox Series S/X, pero también abrió un mercado para las consolas portátiles, las cuales no han logrado tener el mismo éxito que la híbrida de Nintendo.

La consola de Valve, la Steam Deck, es un dispositivo que supera en prácticamente todos los rasgos a Switch. La resolución de su pantalla es mayor, al igual que la calidad y tamaño, su procesador es más avanzado, mientras que la memoria interna es mayor; sin embargo, no ha tenido el mismo éxito que el producto de Nintendo.

Según datos de Omdia, Steam Deck superó las 3 millones de unidades vendidas en 2023, pero su ritmo de crecimiento se ha reducido con el tiempo, mientras que otras empresas como Asus o Lenovo han lanzado sus propias propuestas de consolas portátiles (ROG Ally y Legion Go, respectivamente), lo cual complica la competencia para Valve.

La estrategia Blue Ocean de Nintendo o cómo navegar a tu propio ritmo

Uno de los secretos que hizo recuperar relevancia en el gaming a Nintendo fue la estrategia Blue Ocean, la cual se resumen en una frase; “navegar aguas inexploradas para llevarse todo los peces” y fue precisamente lo que la empresa hizo con Wii y mantuvo hasta Nintendo Switch.

Este concepto se le atribuye a los profesores del Instituto Europeo de Administración y Negocios, W. Chan Kim y Renée Mauborgne, quienes en 2004 publicaron el libro Blue Ocean Strategy. En el mundo de los videojuegos, este caso se representó con el cambio de rumbo que tomó Nintendo para evitar la competencia a nivel de hardware con Sony y Microsoft.

Esta estrategia permitió que la compañía japonesa pensara fuera de la caja. Wii, por ejemplo, se alejó del público tradicional, que eran los gamers, para orientarse hacia un objetivo más amplio en donde también estuvieran contemplados más miembros de la familia, incluso los abuelos.

A nivel de software también hubo un cambio de enfoque, pues mientras PlayStation y Xbox se centraron en experiencias de gráficos más realistas, como The Last of Us o Gears of War, Nintendo apostó por juegos donde la jugabilidad estuviera en el centro, como The Legend of Zelda. Skyward Sword, que priorizaba los controles por movimiento del Wiimote.

En el caso de Nintendo Switch, la estrategia Blue Ocean estuvo en la versatilidad de una consola tanto de sobremesa como de una portátil que pudiera llevarse a todos lados con facilidad, lo cual llevó a la empresa a un punto bastante estable, el cual se mantendrá para la siguiente generación de Switch.

No arregles lo que no está roto

Nintendo presentó la Switch 2 hace algunas semanas y el concepto es bastante similar a su predecesora con algunas mejoras a nivel de hardware para cumplir las peticiones de los usuarios de soportar juegos más exigentes.

“A pesar de la reputación de Nintendo de asumir grandes riesgos y hacer movimientos audaces, la compañía japonesa está jugando relativamente seguro esta vez”, compartió Félix Richter, analista de Statista sobre las actualizaciones del modelo que se lanzará este año.

“Switch 2 se construirá sobre la base probada y muy popular colocada por el Switch original, manteniendo vivo el concepto básico y sólo haciendo refinamientos que llevan el dispositivo envejecido a 2025 y más allá”, comentó Richter sobre los cambios de hardware, que incluyen una pantalla más grande, Joy-Cons que se unen magnéticamente y un aspecto un poco más pulido, así como componentes internos actualizados.

Si bien Nintendo redujo su pronóstico de ventas de Switch para todo el año en un 12% a 11 millones de unidades a medida que la consola pierde impulso antes del lanzamiento de su dispositivo sucesor este año, la empresa considera que su éxito en su última etapa de vida seguirá dependiendo del contenido y la retrocompatibilidad.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo dijo en una sesión informativa de ganancias que hasta el momento se han anunciado títulos como Leyendas Pokémon Z-A y Metroid Prime 4 Beyond para Nintendo Switch en 2025; no obstante, esas no son las únicas opciones disponibles para el futuro cercano.

"Seguiremos lanzando software atractivo, ya que Nintendo Switch es jugada por mucha gente. Por otro lado, el software dedicado es muy importante para el lanzamiento del nuevo hardware (…) estamos trabajando en diversas iniciativas para garantizar que el mayor número posible de clientes pueda jugar a nuestros juegos a través de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2", aseguró el ejecutivo de Nintendo.