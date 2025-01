Gaming inmersivo, la siguiente era de los videojuegos

Dentro de esta habitación, los asistentes tienen sonido envolvente, tecnología háptica en armas e incluso aromas que construyen toda una atmósfera salida de The Last of Us II, donde los personajes reaccionaban a la interacción de los usuarios.

Por ahora se trata de un concepto y es probable que no se materialice o llegue hasta dentro de varios años en el futuro, pero es una experiencia cercana al metaverso en el mundo de los videojuegos, aunque con la necesidad de una infraestructura física.

Asimismo, Stival resalta que mantiene la idea de PlayStation sobre buscar formas de hacer parte a los jugadores de sus historias y ejemplifica esto con el Dualsense de PlayStation 5, un mando que se conecta a través de elementos hápticos con los videojuegos para hacerlos más cercanos a las personas.

30 años de PlayStation

En 2024, PlayStation cumplió 30 años de haber salido al mercado y de representar un punto de inflexión para el gaming por diversificar el contenido dirigido a adolescentes y adultos, además del avance en sus gráficos.

“Su procesador de gráficos en 3D permitió a los estudios crear juegos de contenido maduro, imágenes violentas o escenarios realistas”, explica a la agencia EFE Serkan Toto, analista de la industria que trabaja desde Japón.

Entre los títulos de este corte que obtuvieron popularidad desde la primera etapa de PS1 se encuentran el simulador de carreras de vehículos Gran Turismo, la saga del género ‘survival horror’ con zombis Resident Evil, o el título de acción y espionaje de Hideo Kojima, Metal Gear Solid, todos ellos considerados hitos en sus respectivos géneros.

Si bien en la década de los 90 ya existían consolas para jugar en casa, como Sega Saturn o Nintendo 64, y no sólo en negocios de arcades, Stival destaca que la entrada de PS1 al mercado amplió las opciones para estar conectado a los videojuegos de una forma más rápida y amigable.

Esto permitió a la empresa convertirse en uno de los principales mercados de Latinoamérica, incluso a nivel mundial tiene “una importancia y una participación importante dentro de la estrategia global” de PlayStation, comenta Stival, quien agrega que una de sus prioridades es entender las necesidades de los consumidores locales y ofrecerles la experiencia correcta.

“Vemos a México con grandes oportunidades para el mercado de gaming justamente por el consumidor, por la pasión que tiene y por toda su expectativa respecto a nuestros lanzamientos”, señala el ejecutivo en entrevista desde Brasil.

De acuerdo con datos del Tecnológico de Monterrey, en 2023 el mercado de videojuegos en el país alcanzó un valor de 39,400 millones de pesos y la categoría con mejor desempeño fue la de hardware, con un incremento en ventas del 11%, hasta los 14,100 millones de pesos.

En este contexto, Stival resalta que el potencial de México también se replica en Brasil y otros países de la región, como Argentina o Colombia, en donde se han observado crecimientos año tras año en términos de ventas. “Entendemos a América Latina como un todo, como una de las principales regiones globales para que podamos continuar presentando este crecimiento positivo y mantener a la comunidad aún más enganchada con nuestra marca”, puntualiza.

Nintendo, un histórico competidor de PlayStation

Este jueves, Nintendo presentó Switch 2 al mundo, un movimiento que generará mayor competencia en el mercado de los videojuegos, pues PlayStation 5 se encuentra en su quinto año en las tiendas y sus ventas podrían verse impactadas por la nueva versión de la híbrida.

Además, es importante destacar que la competencia entre ambas empresas japonesas no es nueva. La “PS” estuvo muy cerca de no ver nunca la luz, debido a una colaboración fallida entre las firmas niponas.

No obstante, después de que sus diferencias con Nintendo generaran incertidumbre en Sony, la empresa decidió desarrollar una plataforma que usara el CD como soporte en lugar de los habituales cartuchos en solitario, decantándose finalmente por esta última opción, lo que cambiaría el devenir del sector de los videojuegos.

PlayStation se lanzó en Japón el 3 de diciembre de 1994 y al año siguiente en Europa, Estados Unidos y otros mercados. Superó holgadamente en ventas a las plataformas de la misma generación de sus principales competidores, la Nintendo 64 y la Sega Saturn.

En la actualidad, PS 2 es la consola más vendida de toda la historia de los videojuegos, con 160 millones de unidades en todo el mundo, seguida de la portátil Nintendo DS, con 154 millones y en tercer lugar la Nintendo Switch, con 146 millones de consolas entre los usuarios hasta el momento.