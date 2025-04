La firma de inversión UBS señala que un iPhone 16 Pro Max podría costar 800 dólares más para el consumidor final, es decir, pasar de los 1,199 dólares (24,508 pesos) actuales a los 1,999 dólares. (40,861 pesos)

Apple debe confiar en tener suficiente inventario para soportar la aplicación de los aranceles antes de elevar el precio de sus dispositivos. Sin embargo, los analistas ven probable el incremento en el costo del teléfono estrella de la marca californiana.

“La realidad es que los aumentos de precios que vamos a ver afectarán a todos los teléfonos de Apple, así como a otros cuando se agoten las existencias”, comentó a CNN el vicepresidente de la división de rastreo mundial de dispositivos de la consultora IDC, Ryan Reith.

Cifras de Counterpoint Research, consultora especializada en envíos mundiales de dispositivos, señalan que Apple podría tener inventario suficiente para resistir más de seis semanas, mientras que Canalys menciona la probabilidad de que haya teléfonos para los próximos tres meses.

India y Brasil, en la mira

Para evitar los aranceles a China, Apple podría trasladar una mayor parte de la producción del iPhone de última generación tanto a la India como a Brasil, donde los impuestos son menores.

Luego de las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, India tendría un impuesto del 26%, una cifra menor a la de China. Actualmente se ensamblan alrededor del 25% de los iPhone 16 en este país, por lo que el aumento de precio en los dispositivos ronda los 45 dólares contra los 800 si se mantiene en la producción en el gigante asiático.

Se espera que este año, Apple fabrique 25 millones de iPhones en sus instalaciones en la India, según datos de Bank of America. No obstante, ese no es el único país que la empresa tendría como alternativa, pues Brasil también podría convertirse en una nueva opción de ensamblaje.