SoundCloud llega oficialmente a México y los artistas podrán monetizar así su música

"La cultura musical mexicana es tan influyente a nivel local como global, y la adopción orgánica de la plataforma demuestra un potencial que ya no se puede ignorar", señaló en entrevista Eliah Seton, CEO de SoundCloud.

La plataforma redefinió el descubrimiento musical independiente desde 2008 y ahora decidió hacer de México su nuevo epicentro en América Latina. Aunque los artistas mexicanos ya publicaban música en la plataforma y los fans locales la consumían de forma orgánica desde hace años, la compañía acaba de realizar su lanzamiento formal en el país, convirtiéndolo en su vigésimo mercado con operaciones comerciales completas.

La apuesta de SoundCloud en México no se limita a ofrecer su catálogo completo con modelos de suscripción localizados. La compañía también implementará herramientas para que los artistas puedan monetizar directamente desde su base de fans. Esto incluye desde opciones gratuitas con publicidad hasta planes Go y Go+, que ofrecen acceso a más de 400 millones de pistas sin anuncios, así como niveles de suscripción para creadores con precios adaptados al mercado mexicano.

"El 50% de nuestros usuarios son superfans. Sabemos que estos fans gastan hasta seis veces más en los artistas que siguen, incluyendo mercancía, entradas a conciertos y experiencias en vivo. El componente presencial es clave en la estrategia", asegura Seton.

La llegada formal de la plataforma se alinea con una tendencia creciente en la industria de la música digital a través de la monetización directa como nueva fuente de ingresos para los artistas.

Spotify, por ejemplo, ha habilitado la función Fan Support, mientras que YouTube impulsa las membresías y los Super Thanks. Mientras que Bandcamp, pionera en el modelo de apoyo directo al artista, fue adquirida por Epic Games en 2022 por su enfoque en economías sostenibles para creadores.

La tecnología también juega un papel clave. De acuerdo con Seton, utilizan inteligencia artificial para conectar a los artistas con sus primeros cien fans a través de su herramienta First Fans, una solución a la creciente problemática de saturación musical.

“Actualmente, 80 millones de canciones en internet tienen menos de 100 reproducciones. La IA analiza tanto el contenido de las canciones como los hábitos de consumo de los oyentes para potenciar el descubrimiento y fomentar comunidades musicales más activas”, afirmó el directivo.

Más allá del plano digital, SoundCloud ya está considerando alianzas con festivales, medios musicales y espacios culturales en México.

El futuro inmediato incluye la localización total de la plataforma, expansiones editoriales, nuevas formas de monetización para artistas y la posibilidad de extender este modelo a otros mercados de América Latina, donde el crecimiento orgánico de la plataforma también ha sido notorio.

Según la IFPI, en 2024 el streaming representó el 84.1% de los ingresos totales de la industria musical en América Latina, con un aumento del 30.2% respecto al año anterior.

A nivel mundial, SoundCloud ha incrementado su base de usuarios activos mensuales a 250 millones, lo que representa un aumento de 70 millones en comparación con el año 2023. Aunque no hay datos específicos sobre su crecimiento en Latinoamérica, este aumento global sugiere una mayor adopción en mercados emergentes, incluida esta región.