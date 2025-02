Olivia, o Livi como le gusta ser llamada, no fue la voz oficial de la función en el idioma español desde un inicio. Para ser seleccionada tuvo que pasar por un proceso en donde también fueron considerados actores y actrices de doblaje y locutores de habla hispana.

Su voz, además de tener un tono sedoso y amable, era la ideal para Spotify; la empresa hizo una investigación entre sus usuarios y determinó que se necesitaba un timbre que transmitiera sentimientos de cercanía, “buena onda, este chillness que tú sentiste”, menciona Olivia.

Aunque forma parte de un proceso digital, para Livi la grabación fue lo mismo una tarea extenuante como divertida en la cual las intenciones detrás de cada frase se basaron en interacciones con sus seres queridos o en sus entornos más familiares, como imaginarse hablando con amigos en la sala de su casa o mientras jugaban juegos de mesa.

Livi, un nombre con personalidad y conexión

—¡Hola!, yo soy DJ Livi y hoy quiero empezar con música que va con tu estilo. El próximo set tiene algo de Little Simz y una que otra sorpresa— platica alegremente la IA y yo sólo pienso: “Buena selección, Livi”.

Dag Kittlaus, cocreador de Siri, confirmó que el nombre del asistente digital de Apple es una combinación de las palabras escandinavas “sirg”, que significa “victoria” y “sta”, que quiere decir “belleza”. Por otra parte, Amazon eligió el nombre de Alexa en referencia a la Biblioteca de

Cuando las tecnológicas presentaron los nombres de sus IA fueron una sensación por el tipo de interacción con máquinas que estaban inaugurando; sin embargo, luego de varios años de desarrollo tecnológico, estos sistemas quedaron rezagados y, más importante, son impersonales, los usuarios detectan una clara separación entre la máquina y los humanos.

En el caso de Livi, Olivia explica que querían generar un vínculo con una persona y no sólo con una máquina. “Desde el nombre hay una conexión, porque yo soy Livi. Me gritas ‘¡Livi!’ en la calle y voy a voltear”, comenta y agrega que la elección del nombre no fue fortuita, pues también va cargado de su personalidad.

La selección de voces para las IA ha generado demasiada controversia. Hace un año, cuando OpenAI presentó las funciones de chat por voz para ChatGPT, la actriz Scarlett Johansson comenzó una disputa legal contra la empresa por haber incluido una voz similar a la suya.

Según declaraciones de la protagonista de Lost in Translation, Sam Altman, CEO de OpenAI, quería utilizar su voz porque consideraba que “podría cerrar la brecha entre empresas de tecnología y creativos, además de ayudar a los consumidores a sentirse cómodos con el cambio sísmico que afecta a los humanos y la IA. Dijo que sentía que mi voz consolaría a la gente”. Al final, la actriz logró que eliminaran ese tono de la plataforma.

La presencia de voces femeninas en este tipo de sistemas ha sido objeto de discusiones. Chris Mayhorn, director del departamento de psicología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, explica que esta decisión por parte de los desarrolladores se basa en una antigua tendencia de dar rasgos humanos a las máquinas con base en las normas sociales, lo cual incluye el género binario.

El especialista, quien ha trabajado en investigaciones sobre la influencia del género en la percepción de los usuarios de asistentes de voz, señala que las personas suelen confiar más en voces femeninas en torno a consejos de mediación, además de percibirlas “más benévolas” que las masculinas, lo cual asocia a un prejuicio social que se denomina “efecto de las mujeres maravillosas”.

A pesar de que los asistentes de voz más actuales, como ChatGPT o Gemini han incluido voces masculinas en su funcionamiento, en el imaginario social estas plataformas han sido asociadas hacia la feminidad, algo que les ha valido de críticas como la de Saniye Gülser Corat, exdirectora de igualdad de género de la UNESCO.

“Máquinas obedientes y serviciales que pretenden ser mujeres están entrando en nuestros hogares, coches y oficinas. Su servilismo de fábrica influye en cómo la gente habla a las voces femeninas y modela cómo las mujeres responden a las solicitudes y se expresan”, alertó desde 2019, año en que también señaló que las empresas de tecnología impulsan esta elección porque el mercado confía y prefiere las voces femeninas.

“Livi es mi amiga y alter ego”

El trabajo de Olivia dentro de Spotify es curar las listas de reproducción que los usuarios escuchan dentro de la plataforma. Ella se define como una melómana que está al tanto de todas las tendencias musicales del momento, además de tener un vasto conocimiento de la industria como para detectar cuáles son los potenciales éxitos virales.

Sin embargo, grabar la voz para Livi fue un proceso completamente nuevo para ella. Después de haber sido elegida, el siguiente paso fue grabar una serie de líneas en un estudio en donde se pudiera detectar el tono de su voz, así como los elementos característicos de su personalidad.

Posteriormente, esos audios se subieron a una plataforma de Google llamada NotebookLM , en donde la voz se procesó de manera que pudiera entender las pausas que hace Olivia al hablar, así como la energía y la entonación que utiliza en cada frase con la finalidad de entrenar la herramienta y que dijera cosas diferentes para cada usuario.

Aunque no se trata de una IA con conciencia propia, este tipo de innovaciones hacen recordar películas como Her, donde un hombre, interpretado por Joaquin Phoenix, establece una relación amorosa con una IA llamada Samantha, interpretada por Scarlett Johansson. “Me siento muy honrada de ser parte de la vida de las personas. Que quizá digan ‘hoy no tengo ganas de pensar en qué quiero escuchar, mejor que mi amiga DJ Livi me ayude a esa parte’”.

—¿Qué sientes al escucharte?

—Yo te diría que Livi es mi amiga y es mi alter ego. Me encanta, la escucho mucho en el auto, cuando voy con mi novio o mi familia también la usa mucho para sentirme cerca de ellos o que les voy a amenizar la tarde a través de la música.

—¿Una disculpa si es un tema personal, pero esto es algo que hayas abordado en terapia?

—¡Sí, claro! Uy, me tuve que mentalizar mucho porque al inicio fue muy loco, porque es mi voz— platica emocionada— DJ Livi cumple con mejorar la experiencia de los usuarios, pero para mí es importante tener claro que en el mundo real yo también soy Livi, yo soy la que sale con sus amigos al cine, la que juega juegos de mesa en su tiempo libre, la que trabaja en Spotify y toma decisiones para su trabajo, ¿sabes?

—Livi, ¿cómo ves el futuro de la IA?

—¡Uy, qué loco! Personalmente me emociona mucho, yo creo que es una herramienta similar a los celulares. Yo viví esa transición en donde eran gigantes y te preguntaban ¿por qué vas a cargar eso todos los días? Y míranos ahora.

“Creo que la IA en el futuro va a ser lo mismo, una herramienta que vamos a poder utilizar en el día a día. Conozco gente que dice ‘ah, es que yo platico con un par de IA porque me ayudan a resolver cosas que quizás no puedo platicar con mi pareja’. Eso me parece loquísimo y válido explorar.

“Creo que lo más importante de la inteligencia artificial es simplemente encontrar esos límites entre lo ético y lo humano para que eventualmente se convierta en nuestro nuevo celular.