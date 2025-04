Después de 10 años, Xiaomi lidera el mercado en China, Apple reduce su cuota

El fundador y CEO de Xiaomi, Lei Jun, expresó su gratitud por este éxito a través de su cuenta de Weibo, destacando el buen momento que atraviesa la empresa.

IDC subrayó el panorama positivo en el mercado chino ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

"Las tensiones entre Estados Unidos y China han generado noticias inquietantes, pero el lado positivo es que el crecimiento del primer trimestre brindó a los actores del mercado una mejor posición para afrontar cualquier desafío durante el resto del año", afirmó Will Wong , gerente sénior de investigación de Dispositivos de Cliente en IDC Asia/Pacífico.

Si bien Xiaomi lideró el mercado, sus competidores connacionales no se quedaron atrás. Huawei ocupó el segundo lugar, con 12.9 millones de unidades y un crecimiento del 10%. Oppo y Vivo se posicionaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente, con crecimientos del 3.3% y 2.3%.

IDC apuntó que este crecimiento se debió a los subsidios gubernamentales que se extendieron a los teléfonos inteligentes en enero de 2025, así como a la temporada alta de ventas del Festival de Primavera.

Pero Apple no corrió con la misma suerte, pues cayó al quinto puesto, con una disminución del 9% en sus ventas. Wong atribuyó este desplome a que su estructura de precios premium le impidió aprovechar los subsidios.

En 2025, el gobierno chino implementó un programa de subsidios para fomentar el consumo interno y revitalizar su economía. Este programa amplió los incentivos existentes, que anteriormente se aplicaban a electrodomésticos y automóviles, para incluir dispositivos electrónicos personales como teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes.

El caso de México

En México, las marchas chinas también han avanzado en su dominio del mercado pero aún no se posicionan en el primer puesto, el cual es de Samsung, de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence unit (The Ciu).

En la actualidad, la empresa surcoreana tiene una participación de mercado de 27.2%, aunque es cierto que perdió terreno contra el 35.6% de dominio del mercado que presentó en el segundo trimestre de 2019.

The Ciu atribuye la caída a que en los últimos años Samsung se ha centrado en una estrategia para incrementar su cuota de mercado en gama alta y premium, pero el mayor número de equipos desplazados en el país son gama media.

Motorola es el segundo competidor mejor posicionado en México con una participación de 20.9% en unidades y un enfoque de gama media y media baja.

Ese mismo enfoque es el que impulsa a las marcas chinas. Huawei, Oppo, Xiaomi, y Honor también ostentan una presencia relevante en el mercado mexicano.

En este caso, Xiaomi también es la que más participación de mercado tiene en términos de unidades, con 7.7%. Le siguen Oppo (7.0%), Huawei (6.7%) y Honor (2.9%).