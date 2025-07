Digitalización: TCS guía a las empresas a la transformación tecnológica

En un entorno de negocios dinámico y altamente competitivo, la transformación digital no debe asumirse como una meta a alcanzar, sino como una misión permanente que requiere una visión estratégica basada en la adaptabilidad e innovación constante. Para Tata Consultancy Services (TCS) seguir el paso a la evolución tecnológica es una labor cíclica y no un fin. Las organizaciones que no compartan dicho enfoque corren el riesgo de quedar rezagadas en términos de competitividad y eficiencia.