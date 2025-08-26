Los nuevos precios de HBO Max
Planes mensuales
-Básico con anuncios: se mantiene en 149 pesos (sin cambios).
-Estándar: sube de 199 a 239 pesos.
-Platino: aumenta de 249 a 299 pesos.
Planes anuales
-Básico con anuncios: pasa de 1,188 a 1,429 pesos (de 99 a 119 pesos al mes).
-Estándar: pasa de 1,788 a 2,148 pesos (de 149 a 179 pesos al mes).
-Platino: pasa de 2,388 a 2,868 pesos (de 199 a 239 pesos al mes).
Con este ajuste, el único plan que no cambia es el básico con anuncios; en todos los demás, tanto mensuales como anuales, los usuarios tendrán que pagar más para seguir viendo sus series y películas favoritas.
¿Cuándo entran en vigor los nuevos precios?
Los cambios comenzarán a partir del 26 de septiembre de 2025. Así lo notificó la plataforma mediante correos electrónicos enviados a sus suscriptores.
En el mensaje, HBO informó lo siguiente:
"Hola, el precio de tu suscripción al Plan Básico con Anuncios Anual de HBO Max cambiará a partir del 26 de septiembre de 2025 o en tu próxima fecha de facturación posterior a esa fecha”.
Los cambios entrarán en vigor a partir del 26 de septiembre de 2025, según notificación a sus usuarios.
(Especial)
Las series en HBO Max
El catálogo de películas
