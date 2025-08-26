Los nuevos precios de HBO Max

Planes mensuales

-Básico con anuncios: se mantiene en 149 pesos (sin cambios).

-Estándar: sube de 199 a 239 pesos.

-Platino: aumenta de 249 a 299 pesos.

Planes anuales

-Básico con anuncios: pasa de 1,188 a 1,429 pesos (de 99 a 119 pesos al mes).

-Estándar: pasa de 1,788 a 2,148 pesos (de 149 a 179 pesos al mes).

-Platino: pasa de 2,388 a 2,868 pesos (de 199 a 239 pesos al mes).

Con este ajuste, el único plan que no cambia es el básico con anuncios; en todos los demás, tanto mensuales como anuales, los usuarios tendrán que pagar más para seguir viendo sus series y películas favoritas.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos precios?

Los cambios comenzarán a partir del 26 de septiembre de 2025. Así lo notificó la plataforma mediante correos electrónicos enviados a sus suscriptores.

En el mensaje, HBO informó lo siguiente:

"Hola, el precio de tu suscripción al Plan Básico con Anuncios Anual de HBO Max cambiará a partir del 26 de septiembre de 2025 o en tu próxima fecha de facturación posterior a esa fecha”.

Los cambios entrarán en vigor a partir del 26 de septiembre de 2025, según notificación a sus usuarios. (Especial)

