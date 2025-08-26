Las nuevas funciones de Spotify que da a sus usuarios tras anunciar su aumento de precio

Spotify tiene su propio chat

A partir de esta semana, la plataforma de streaming en audio tendrá disponible la función de Mensajes para usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años en mercados selectos. El comunicado oficial de la plataforma no especifica a qué mercados hace referencia.

Mensajes pretende ser un sitio para compartir contenido de la plataforma y generar conversación con otros usuarios, además de ser un canal de oportunidad para autores y creadores para compartir información.

Esta función no reemplaza compartir el contenido en otras plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat o TikTok, sino que formará parte del ecosistema de la plataforma.

Esta implementación no es una novedad en la plataforma, ya que tenía una función de mensajería similar, pero la eliminó en 2017 por escasa participación. En esta ocasión, Spotify apuesta por el fuerte crecimiento de suscriptores en los últimos años para reactivarla y hacerse con cuota de mercado.

La empresa se ha centrado en aumentar su márgenes a través de subidas de precios y equilibrar el crecimiento de usuarios, debido a la intensificación de la competencia como Apple Music, Amazon Music y YouTube.

Las conversaciones son privadas y puedes denunciar contenido inapropiado

“Con Mensajes en Spotify, los usuarios siempre tienen el control. Pueden aceptar o rechazar las solicitudes de mensajes de amigos y familiares”, señala el comunicado oficial. Las conversaciones están protegidas con cifrado estándar de la información, tanto en el tránsito como en reposo, por lo que los datos estarán protegidos.

Los usuarios tienen la opción de denunciar el contenido o cuenta si consideran que el contenido es inadecuado. Pueden pulsar el botón “Denunciar” y elegir una de las opciones disponibles para describir cómo infringe los Términos de Uso o las Normas de la Plataforma. También se puede bloquear a otros usuarios para dejar de recibir mensajes desde la configuración.

Spotify utilizará tecnología para detectar contenido ilegal o dañino y lo revisará con sus moderadores para ofrecer un entorno seguro y al mismo tiempo mantener la privacidad con los usuarios.

¿Cómo funcionan los mensajes en Spotify?

Los mensajes son conversaciones individuales para compartir contenido de Spotify y reaccionar con texto y emojis. Se puede compartir el contenido con usuarios con los que se haya interactuado antes.

La opción estará directa desde el ícono de compartir, con las opciones de usuarios para enviar el mensaje. Una vez que se acepte una solicitud de mensaje, se podrá reaccionar, enviar y compartir contenido.

Se puede cambiar la foto de perfil en la esquina superior izquierda para personalizarla.

Spotify aumenta sus precios para agregar nuevas funciones

A principios de agosto indicó que el costo de la suscripción individual premium incrementaría a los 11.99 euros (14.05 dólares) de 10.99 en mercados que incluyen el sur de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico. El cambio sería implementado a partir de septiembre.

"Los aumentos y ajustes de precios, etc., forman parte de nuestras herramientas de negocio y los haremos cuando tengan sentido", declaró Norstrom al periódico.

En México, los planes cambiaron de la siguiente manera:

Plan individual: pasa de $129 a $139 al mes.

Plan estudiantes: pasa de $69 a $74.

Plan dúo: sube de $169 a $189 mensuales.

Plan familiar: aumenta de $199 a $239 al mes.

Además de la nueva función de Mensajes, recientemente también se implementó la opción de Mezclar, en estilos preestablecidos como Desvanecer o Ascender para realizar transiciones musicales. Actualmente esta en versión beta para los usuarios Premium, a quienes les permite personalizar ajustes como volumen, ecualización y curvas de efectos.

Y en Instagram, Spotify también tiene nuevas formas de integración para facilitar compartir música en la red social.

Con información de Reuters.