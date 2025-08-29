En respuesta a la pregunta de si la IA puede ser flexible o necesita límites claros, Guillermo Larrea, experto en ciberseguridad, datos personales e IA para México y Latinoamérica de la consultora Hogan Lovells, menciona que la clave no es optar por una u otra alternativa, sino reconocer que ambas son necesarias en diferentes planos.

“Los límites claros e inflexibles deben aplicarse en aquellas prácticas que no son compatibles con un entorno democrático ni con los derechos fundamentales (...) Establecer estos límites da certeza a las empresas, confianza a los ciudadanos y reduce la posibilidad de conflictos legales prolongados”, detalla.

Por ello, puntualiza el especialista, la regulación necesita ser híbrida. "México debe tener límites claros en lo esencial, pero a la vez flexibilidad técnica para permitir ajustes y evitar que la norma se convierta en un obstáculo para la innovación y la competitividad”.

Uno de los roles de la regulación es fortalecer la innovación, apunta Duncan, pero también responsabilizar a las empresas de sus creaciones.

“La regulación es dibujar una frontera clara sobre lo que es aceptable en cierto momento”, menciona. “Eso cambiará, la clonación es un buen ejemplo. En este momento, la mayoría del mundo dice que no es aceptable”.

¿Cómo incorporar nuevos límites a las regulaciones?

Poner reglas claras y eficientes requiere mecanismos que permitan actualizarlas sin reformar la ley una y otra vez, comenta Larrea, de Hogan Lovells. En Europa, la Oficina de IA del bloque tiene la facultad de ajustar parámetros técnicos como los umbrales de cómputo de los modelos de propósito general. Otras vías son el uso de códigos de práctica sectoriales que sirvan como guías temporales mientras maduran los estándares formales basados en supervisión constante de los entes regulatorios.

Respecto a cada cuánto sería recomendable actualizar las regulaciones de IA, la respuesta es variable. Se necesitan evaluaciones de impacto de uso de la tecnología antes del lanzamiento de un producto o el uso de una tecnología que utilice IA, pero también, señala el experto, “para ciertas tareas de mediano y bajo riesgo, quizá sea relevante hacer evaluaciones anuales o bianuales, dependiendo del sector”.

Duncan, por otra parte, resalta el hecho de que la regulación no puede ser única y global, sino adaptable a cada comunidad, país y cultura aunque partiendo de bases comunes establecidas en un marco mundial. En la actualidad, existen tres modelos que tienen mayor relevancia a nivel mundial: el de la Unión Europea, el estadounidense y el chino; México, por otra parte, está rezagado.