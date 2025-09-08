Las cifras no mienten: la inteligencia artificial es el "nuevo Excel" de las empresas

Ya no se trata de un software más, sino de una capa invisible que permea a teléfonos, buscadores, bancos y startups por igual. Algo similar a lo que ocurrió con Excel que permitió a cualquier empleado manipular datos con fórmulas, la IA generativa democratiza hoy la creación de textos, imágenes, código o el análisis complejo.

Las cifras muestran la magnitud del cambio. Según McKinsey, más del 75% de las compañías ya usa esta herramienta en alguna función de negocio, frente al 65% un año atrás. Sin embargo, solo una de cada cinco reporta impactos financieros claros.

Claudia Medina, directora de Data y Analytics en IDC América Latina, señaló que el 57% de las empresas en México dan prioridad a este tipo de soluciones ‘agenticas’, o sea las que usan IA de manera más automatizada en las empresas, como una solución al interior de sus compañías.

IDC también estima que el gasto global en inteligencia artificial alcanzará los 307,000 millones de dólares en 2025 y que para 2030 generará un valor económico equivalente al 3.7% del PIB mundial.

Pero como sucedió en los 90’s con Excel, cuando el uso se extendió mucho antes de que las empresas comprendieran cómo extraer valor sistemático de los datos que contenían sus hojas de cálculo, con la IA generativa hay retos.