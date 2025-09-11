OpenAI firma acuerdo de 300,000 mdd con Oracle para liderar la carrera de la IA

Esta no es la primera vez que ambas firmas trabajan juntas, pues desde 2024 comenzaron a colaborar en el uso de sistemas de nube para los productos de la startup de IA, además de que trabajan juntas en el proyecto Stargate.

De hecho, Oracle es uno de los principales motivadores de esta iniciativa y en julio ambas firmas anunciaron la construcción de un enorme centro de datos con potencia de 4.5 gigavatios para 2 millones de chips, algo que será diferencial en la carrera de la IA para OpenAI.

Oracle, una empresa en auge

Durante la presentación de resultados financieros el martes, la directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, dijo que había firmado contratos multimillonarios con empresas no identificadas en el primer trimestre. Estos movimientos forman parte de una tendencia al interior de la compañía para seguir incrementando sus ingresos a partir de infraestructura en la nube y los números la respaldan.

El precio de las acciones de Oracle se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

A los 40 minutos de negociación, las acciones de Oracle cotizaban a 337.02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual elevó la valoración de mercado de la compañía a unos 950,000 millones de dólares.

Al publicar sus resultados trimestrales, la tecnológica anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, "para alcanzar los 18,000 mdd este año fiscal".

Se espera que luego "aumenten a 32,000 mdd, 73,000 mdd, 114,000 mdd y 144,000 mdd en los cuatro años fiscales siguientes", detalló la compañía y agregó que "la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos".

De acuerdo con analistas, Oracle se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial (IA) y la enorme demanda de centros de datos.