Tecnología

Si el producto que buscas está agotado, la IA te sugiere el reemplazo perfecto

De acuerdo con la plataforma asesora de empresas Yalo, se calcula que las ventas de un negocio pueden aumentar hasta 12% si la Inteligencia Artificial interactúa con los clientes.
sáb 13 septiembre 2025 11:12 AM
La Inteligencia Artificial puede convertirse en un asesor al realizar las compras en tiendas departamentales o ecommerce.

Antonio Monckeberg, CEO de Grupo Ohla, buscó su loción favorita en una tienda ubicada en el aeropuerto. Al llegar al mostrador y preguntar, el vendedor le dijo que no la tenían. Lejos de alarmarse o de pedir otra fragancia, decidió sacar su teléfono y preguntarle a la Inteligencia Artificial (IA) cuál sería el producto sustituto ideal.

La app de IA que consultó le arrojó seis resultados, por lo que regresó al local y preguntó si tenía las otras opciones.

“(El vendedor) se sorprendió porque se dio cuenta de que existían seis productos que me podía recomendar y que eran absolutamente similares en términos de olores, de precios, de formatos, que sí tenía pero no me recomendó. El trabajador, con ayuda de la IA, pudo ofrecerme un producto y no lo hizo porque no tenía acceso a la información y no tenía el aplicativo", cuenta Monckeberg.

Alejandro Medina, consultor sobre IA, recuerda que ​​en 2022 quería una cadena de oro, por lo que se comunicó a la joyería a las 10 de la mañana; sin embargo, recibió respuesta siete horas después. Estos problemas ya pueden resolverse gracias a WhatsApp o Facebook, que otorgan respuesta casi inmediata, el reto es que se convertir al cliente en un comprador recurrente tras la experiencia de consumo.

“Cuando el chatbot o la IA los atiende y se genera un lead, ahora también una IA le marca al cliente. Entonces, ya es un flujo atendido totalmente por la inteligencia artificial”, explica el especialista.

Ambos casos son un claro ejemplo de las ventajas que tiene el uso de esta tecnología, tanto para el consumidor como para el vendedor. Incluso puedes aprovechar esta tecnología si vas al súper y te cuesta trabajo diferenciar al cilantro del perejil o algún tipo de fruta.

"ChatGPT pago tiene visión", dice Medina.

Yalo, plataforma asesora de empresas, estima que las ventas de un negocio pueden aumentar hasta 12% si la IA interactúa con los clientes: “Estos agentes inteligentes operan como trabajadores digitales, están diseñados para realizar tareas dentro del ciclo de ventas desde una tienda de abarrotes hasta un seguimiento personalizado en joyería", de acuerdo con Javier Mata, fundador de la firma.

Tu avatar personal te recomendará

outfits

Alejandro Medina augura un aumento en la colocación de avatares dentro de las tiendas, y que estarán conectados a todo el sistema, incluido los inventarios.

"Ya no necesitamos que el vendedor vaya a la bodega para ver si tiene algún producto, el mismo avatar va a darte esa información. Los avatares saben el tipo de cuerpo que posees, tus medidas y te recomendará ropa de acuerdo a las prendas en existencia", destaca.

"Es una solución que reemplaza al humano, quien no tiene cómo dar ese valor como IA conectada a toda la data del negocio", agrega en entrevista desde Colombia.

Hiperpersonalización y omnicanalidad

Las personas ya pueden, y tienen la capacidad, de tener y exigir una oferta mucho más especializada. Por lo tanto, las marcas tienen el reto de enamorar al consumidor de manera individualizada, comenta por su parte el CEO del conglomerado de marketing Grupo Ohla.

Gigantes como P&G, Pfizer, Oracle, Nestlé y Kantar ya aplican este esquema para eficientar sus procesos y elevar sus ventas.

“Todos los negocios que no implementen AI en su mindset de productividad están en riesgo. Si no es por desaparecer, es porque alguien va a ser más productivo que ellos", advierte el directivo.

¿Y la ciberseguridad?

Durante el Latin Consumer Summit - Chapter México que se llevó a cabo el 13 de marzo, el managing director de Americas Market Intelligence (AMI), John Price, asegura que México avanza con un crecimiento anual del 30% en el comercio electrónico y datos, por lo que uno de los temas clave a atender es la ciberseguridad.

Monckeberg dice que la información ya no solamente tiene que ver con la legislación local de protección de datos sino que hay que tratarlo desde una perspectiva global: "Ahí hay grandes desafíos y grandes retos que están detrás y representa una nueva manera donde la industria se (debe) adaptar”.

Alejandro Medina sugiere trabajar en un protocolo de agentes que aporten mayor protección tanto a los usuarios como a las compañías.

tecnología Inteligencia artificial

