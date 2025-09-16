¿Conviene usar WellHub, la app que antes era Gympass? Así funciona

El modelo no es novedoso. En México y América Latina ya existen competidores como TotalPass o FitPass, además de las tradicionales membresías que cada gimnasio o estudio ofrece directamente. La propuesta de WellHub intenta diferenciarse al integrar no solo centros de entrenamiento físico, sino también servicios adicionales que abarcan el bienestar integral. Sin embargo, como en cualquier plataforma que depende de la negociación con terceros y del modelo de suscripción corporativa, las opiniones de los usuarios varían.

En Expansión cuatro colaboradores de distintas áreas probamos el servicio y estas fueron algunas de las impresiones.

Antonio tiene una rutina sólida en el gimnasio, por lo que la aplicación resultó un complemento atractivo y destacó que lo más valioso fue la posibilidad de acceder a estudios y clases que, de manera individual, resultan costosas.

Boxeo boutique, yoga en estudios reconocidos o entrenamiento funcional en cadenas premium se volvieron alcanzables gracias a la suscripción de prueba. “En general me gustó tener acceso a estudios como Templo, Commando o Síclo sin tener que pagar por asistir varias veces en la semana”, apuntó Antonio.

Desde esta perspectiva, WellHub funciona como un “pase de acceso” a experiencias que de otro modo quedarían fuera del presupuesto personal.

Sin embargo, no todo es positivo, Bruno, otro colaborador señaló que, al comparar la relación costo-beneficio, sigue prefiriendo a TotalPass. Argumenta que el esquema de precios y los planes de su competidor son más accesibles y menos restrictivos en comparación con WellHub. “Si bien la diversidad de la plataforma es amplia, la tarifa que paga la empresa y la que eventualmente absorbe el colaborador pueden no ser tan competitivas”, precisó.

En este sentido, la decisión de la compañía sobre con qué proveedor contratar el servicio se vuelve determinante para la satisfacción de sus empleados.

