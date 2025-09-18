Meta presenta una nueva generación de lentes inteligentes, pero fallan en vivo

La pantalla ofrece una resolución de 42 píxeles por lente, mientras que la pulsera tiene hasta 18 horas de batería y es resistente al agua. Su funcionamiento se basa en tecnología EMG , que interpreta las señales naturales generadas por la actividad muscular para navegar por las funciones del dispositivo.

Con este dispositivo es posible leer y responder mensajes de WhatsApp, además de entrar a otras redes sociales, como Instagram o Facebook. También podrás contestar videollamadas, algo que Zuckerberg intentó sin éxito durante la presentación en vivo.

Estarán disponibles desde 799 dólares (poco más de 14,000 pesos mexicanos), y el dispositivo incluirá tanto los lentes como la pulsera. Llegará a las tiendas el 30 de septiembre en Estados Unidos, con planes de expansión a Canadá, Francia, Italia y Reino Unido a principios de 2026.

Meta presenta lentes inteligentes para correr

En el evento, la empresa también presentó la nueva generación de los lentes Ray-Ban, que ofrecen hasta el doble de duración de batería respecto al modelo anterior, grabación en calidad 3K y las cámaras duplican la cantidad de píxeles del modelo anterior para una captura de contenido más nítida, fluida y vibrante.

(Foto: Meta)

(Foto: Meta)

Además, dio a conocer la nueva Conversation Focus que permite amplificar la voz de otras personas para escucharlas de mejor forma en los oídos y estará disponible en todos los dispositivos a través de una actualización del sistema. Estarán disponibles por 379 dólares.

Por otra parte, mostró las nuevas Oakley Meta Vanguard, unos lentes deportivos con resistencia para diferentes actividades, como correr o ciclismo. Además del diseño característico de estas actividades, cuenta con estabilización de video, audio claro y funciones de cámara lenta y rápida.

Asimismo, Meta anunció una colaboración con Garmin y Strava para ofrecer datos sobre la velocidad del usuario o su ritmo de carrera, con la finalidad de utilizar ese contenido para redes sociales. Su precio será de 499 dólares, poco más de 9,000 pesos.

Zuckerberg no quiere dejar morir al metaverso

Al inicio del evento, Zuckerberg resaltó que en esta edición de Connect expondría “la visión de Meta para la IA y el metaverso” y en ese sentido presentó Meta Horizon Studio y Meta Horizon Engine, dos herramientas para ayudar a crear mundos más inmersivos de Realidad Virtual.

También lanzó Meta Horizon TV, una plataforma que incluye nuevas plataformas de streaming, como Disney+, que incluye películas, series y deportes en vivo, además de otras opciones de música en vivo.