¿Por qué ahora Telcel solicita la CURP obligatoria de todos sus clientes para conservar la línea?

El registro se realiza en los centros de atención a clientes con una identificación oficial que contenga la CURP.
jue 18 septiembre 2025 06:37 PM
Telcel comenzó a notificar a sus clientes que deben vincular su CURP a la línea telefónica para conservar el servicio.

Telcel ha comenzado a informar a sus clientes que, como parte de las nuevas disposiciones en México, es necesario proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que ha generado diversas dudas entre los usuarios.

Aunque esta medida se había dado a conocer semanas atrás, es hasta ahora que Telcel utiliza sus canales oficiales para anunciar este cambio obligatorio.

Si eres cliente de la compañía, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el uso del CURP en las líneas telefónicas y por qué ahora es un requisito indispensable.

¿Quiénes deben dar su CURP?

De acuerdo con la información publicada por Telcel en sus redes sociales, todas las personas que quieran contratar el servicio o mantener activa su línea deberán asociarla con una identificación oficial que incluya la CURP.

La empresa propiedad de Carlos Slim señaló que los usuarios deberán presentar su credencial para votar (INE) o pasaporte vigente en el Centro de Atención a Clientes más cercano.

¿Por qué debo dar mi CURP para mi línea telefónica?

El registro de líneas móviles con CURP busca prevenir delitos como extorsión, fraudes y otros ilícitos cometidos por teléfono. Para ello, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las principales operadoras —Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán— iniciaron este mes una prueba piloto que dará paso al registro obligatorio de usuarios.

El procedimiento consiste en asociar cada línea telefónica con una identificación oficial que incluya la CURP, lo que permitirá tener un mayor control sobre quién contrata o utiliza los servicios móviles.

Los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas y estarán protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales; el gobierno no tendrá acceso a ellos.

Este proceso arrancó el 1 de septiembre y será obligatorio a partir de octubre para nuevas líneas; las ya activas tendrán un periodo de registro y se habilitarán opciones remotas para facilitar el trámite.

Si bien Movistar, AT&T, Bait y Altán aún no han solicitado a sus usuarios vincular su CURP, forman parte del acuerdo, por lo que es probable que realicen el llamado en los próximos días.

