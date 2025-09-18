¿Por qué ahora Telcel solicita la CURP obligatoria de todos sus clientes para conservar la línea?

¿Quiénes deben dar su CURP?

De acuerdo con la información publicada por Telcel en sus redes sociales, todas las personas que quieran contratar el servicio o mantener activa su línea deberán asociarla con una identificación oficial que incluya la CURP.

La empresa propiedad de Carlos Slim señaló que los usuarios deberán presentar su credencial para votar (INE) o pasaporte vigente en el Centro de Atención a Clientes más cercano.

Es importante que sepas esta información 👇 pic.twitter.com/GImfhJWly4 — Telcel (@Telcel) September 17, 2025

¿Por qué debo dar mi CURP para mi línea telefónica?

El registro de líneas móviles con CURP busca prevenir delitos como extorsión, fraudes y otros ilícitos cometidos por teléfono. Para ello, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las principales operadoras —Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán— iniciaron este mes una prueba piloto que dará paso al registro obligatorio de usuarios.

El procedimiento consiste en asociar cada línea telefónica con una identificación oficial que incluya la CURP, lo que permitirá tener un mayor control sobre quién contrata o utiliza los servicios móviles.

Los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas y estarán protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales; el gobierno no tendrá acceso a ellos.

Este proceso arrancó el 1 de septiembre y será obligatorio a partir de octubre para nuevas líneas; las ya activas tendrán un periodo de registro y se habilitarán opciones remotas para facilitar el trámite.

Si bien Movistar, AT&T, Bait y Altán aún no han solicitado a sus usuarios vincular su CURP, forman parte del acuerdo, por lo que es probable que realicen el llamado en los próximos días.