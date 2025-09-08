¿Qué es el Registro de Usuarios que iniciaron Telcel, Movistar y AT&T y cómo te afecta?

En México, la extorsión telefónica y los fraudes cometidos a través de llamadas o mensajes son delitos que afectan cotidianamente a la población. Para hacer frente a este problema, este mes arrancó una prueba piloto del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, un nuevo mecanismo que busca asociar cada línea con la identidad real de su titular.
El proyecto está encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con las principales operadoras: Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán. La iniciativa se enmarca en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que hará obligatorio el registro de líneas nuevas y, en una segunda etapa, de las ya existentes.
Cómo funcionará el Registro de Usuarios
Para contratar o activar un número, el usuario deberá presentar un documento oficial con CURP.
El número quedará vinculado a la identidad del titular en las bases de datos de la compañía telefónica.
La información personal será resguardada por las operadoras y el gobierno no tendrá acceso directo a ella, en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales.
Para las líneas ya activas, las empresas ofrecerán un registro remoto que permita hacer el trámite sin acudir a un centro de atención.
La prueba piloto comenzó el 1 de septiembre y concluirá en octubre. Durante este periodo, las autoridades y las empresas evaluarán los procesos, identificarán fallas y ajustarán detalles técnicos antes de que la medida sea obligatoria en todo el país.
¿Por qué es importante?
El objetivo central es reducir el uso de líneas anónimas, que suelen emplearse en delitos como extorsión, secuestro virtual o fraudes financieros. Al obligar a que cada número esté asociado a una persona identificada, se busca:
Limitar la compra de chips desechables utilizados en actividades ilícitas.
Facilitar la investigación de delitos cometidos por vía telefónica.
Dar mayor seguridad a los usuarios frente a intentos de fraude.