Aeroméxico entra a los servicios de conectividad con las e-SIM

La disponibilidad de las e-SIM está habilitada en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, El Caribe, así como conectividad global. Además contará con 22 planes, cada uno con distintas vigencias adaptadas a cada tipo de viaje.

Las opciones de planes van desde 1 GB hasta 10 GB, con precios desde 174 a 1,417 pesos, y vigencias que oscilan entre siete y 30 días.

Aeroméxico explicó que el servicio está disponible para todos los clientes que incluyen viajeros corporativos y pasajeros que adquieren viajes mediante agencias y para turistas extranjeros que tienen como destino México.

La adquisición de las e-SIM puede realizarse hasta con 60 días anticipación previa a su utilización, esto como tiempo máximo de vigencia para activar la eSIM.

Para contratar y activar la SIM digital, los usuarios requieren acceder al sitio de e-SIM de Aeroméxico , luego seleccionar el destino o la región a visitar, seguido del plan que prefiere, realizar el pago en línea y posteriormente escanear el código QR que se recibirá en un correo electrónico y esperar a que se active el servicio.

Las e-SIM son chips digitales que brindan conectividad en cualquier país y permiten a los usuarios agregar fácilmente otro número telefónico de una compañía diferente. Esto elimina la necesidad de realizar engorrosos trámites para adquirir una SIM en otras naciones.

Al comprar y activar una tarjeta SIM en el extranjero, los turistas deben proporcionar información personal, como su número de pasaporte e incluso datos biométricos en algunos lugares, como en China. Sin embargo, con una e-SIM, estos trámites pueden evitarse por completo, ya que su activación se realiza a través de un código QR.

Con la incorporación del servicio de conectividad, Aeroméxico se suma a las compañías que, aunque no forman parte de la industria de telecomunicaciones, apuestan por ofrecer servicios de valor agregado para fidelizar a sus consumidores. Este tipo de estrategias también son utilizadas por empresas de televisión por cable, cadenas de retail y equipos de futbol, entre otros sectores.