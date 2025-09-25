Publicidad

Doug Bowser, presidente de Nintendo America, dejará la empresa

El empresario fue parte importante de la expansión de la compañía a parques temáticos y hacia otros territorios de Latinoamérica, como México.
jue 25 septiembre 2025 04:41 PM
Doug Bowser deja la presidencia de Nintendo of America, este fue su mensaje
Su estadía estuvo marcada por una mayor atención a México y la región latinoamericana, zonas que tomaron mucha relevancia en la estrategia de la firma. (Foto: Michael Loccisano/Getty Images)

La dirección de Nintendo para Estados Unidos se mueve. Doug Bowser, quien asumió la presidencia de la empresa en 2019, anunció su retiro. Detalló que permanecerá en el cargo hasta 31 de diciembre y su reemplazo será Devon Pritchard, quien actualmente es la vicepresidente ejecutiva de la empresa.

“Hoy anunció mi plan de retirarme de Nintendo. Nintendo ha sido parte integral de mi vida durante 44 años, desde que comencé con Donkey Kong Arcade cuando estaba en la universidad. Ha sido un honor contribuir a esta increíble compañía y acercar nuestros queridos personajes y mundos a los fans a través de nuestros videojuegos, parques y experiencias cinematográficas”, comentó en X.

Durante su estancia de seis años en el cargo, Bowser supervisó la expansión de Nintendo en la región de las Américas, a través de sus parques temáticos. Si bien todavía no era parte del liderazgo de la firma cuando se lanzó el Nintendo Switch, sí fue el director para el reciente lanzamiento del Nintendo Switch 2.

Además, su estadía estuvo marcada por una mayor atención a México y la región latinoamericana, zonas que tomaron mucha relevancia en la estrategia de la firma. Muestra de ello fue la localización de publicidad especialmente hecha para este mercado.

“Hemos trabajado muy duro para entender a nuestros consumidores. Tenemos dos anuncios producidos en México con una muestra real de cómo son las familias y los gamers mexicanos”, comentó Bowser en entrevista con Expansión.

A partir de 2026, Pritchard –quien trabaja en Nintendo desde 2006– asumirá como la nueva presidenta de la empresa . “Le deseo lo mejor a Devon Pritchard mientras lidera Nintendo of America”, dijo Bowser sobre su sucesora.

Por su parte, Pritchard dedicó unas palabras al ejecutivo, a quien lo calificó como uno de sus maestros en la compañía: “Doug ha sido un mentor fantástico y espero seguir construyendo sobre la increíble base que ha ayudado a sentar”.

Nintendo también dio a conocer que Satoru Shibata, actual director ejecutivo y corporativo en la sede de Nintendo en Kioto, se incorporará como CEO de Nintendo of America, donde se mantendrá en ambos cargos.

