Doug Bowser deja la presidencia de Nintendo of America, este fue su mensaje

La dirección de Nintendo para Estados Unidos se mueve. Doug Bowser, quien asumió la presidencia de la empresa en 2019, anunció su retiro. Detalló que permanecerá en el cargo hasta 31 de diciembre y su reemplazo será Devon Pritchard, quien actualmente es la vicepresidente ejecutiva de la empresa.

“Hoy anunció mi plan de retirarme de Nintendo. Nintendo ha sido parte integral de mi vida durante 44 años, desde que comencé con Donkey Kong Arcade cuando estaba en la universidad. Ha sido un honor contribuir a esta increíble compañía y acercar nuestros queridos personajes y mundos a los fans a través de nuestros videojuegos, parques y experiencias cinematográficas”, comentó en X.

Durante su estancia de seis años en el cargo, Bowser supervisó la expansión de Nintendo en la región de las Américas, a través de sus parques temáticos. Si bien todavía no era parte del liderazgo de la firma cuando se lanzó el Nintendo Switch, sí fue el director para el reciente lanzamiento del Nintendo Switch 2.