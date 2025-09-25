¿Quieres la señal de Starlink en tu casa? Estos son los precios de los planes

¿Cómo funciona el internet satelital de Stalink?

Stalink cuenta con una red satelital de SpaceX que utiliza una órbita terrestre baja y ofrece internet de banda ancha y baja latencia, apta para el streaming, juegos en línea, videollamadas y más actividades.

“Starlink es una constelación de miles de satélites que orbitan el planeta mucho más cerca de la Tierra, a unos 550 km, y que cubren todo el globo terráqueo. Debido a que los satélites Starlink están en una órbita baja, la latencia es significativamente menor: alrededor de 25 ms en lugar de más de 600 ms”, según la página oficial en México.

Precios de internet de Starlink en hogares

Este servicio funciona con una antena que basta instalar en casa y apuntarla hacia el cielo para comenzar a recibir la señal de internet.

Residencial Lite: Para hogares pequeños y de poco uso, con datos básicos ilimitados. Tiene menos prioridad y es menos veloz durante las horas de demanda. El costo es de 1,000 pesos mensuales.

Residencial: Para todos los hogares, con datos ilimitados por un costo de 1,250 pesos mensuales.

Este servicio de internet satelital llegó a México en 2021 y de acuerdo a lo que detalla en su página oficial, tiene cobertura en todo el país, incluso en las costas, además, ofrece el servicio itinerante que es apto para viajes internacionales y puede pausar el servicio con el Modo de espera.

Planes que ofrece el servicio residencial

“Residencial Lite” de Starlink:

No hay límites de datos ni restricciones de velocidad.

Las velocidades de descarga típicas deben oscilar entre 45 y 130 Mb/s (en comparación con 100 y 270 Mb/s del plan de servicio Residencial).

Las velocidades de carga típicas deben oscilar entre 10 y 20 Mb/s

Puede pasarse al servicio “Residencial” en cualquier momento.

Zonas elegibles con “Residencial Lite”:

El servicio Residencial Lite está disponible solo en zonas seleccionadas y se puede consultar la disponibilidad en este enlace .

Las zonas que solo cuentan con el servicio Residencial se muestran en azul claro. Las zonas que cuentan con el servicio Residencial y Residencial Lite se muestran en blanco. Cuando Residencial Lite no está disponible, los clientes pueden usar el servicio Residencial.