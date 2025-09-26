México y el espejismo de la IA: pocas empresas logran integrarla realmente, y estas son las razones

Ese desfase provoca la ilusión de un avance acelerado, cuando en realidad lo que predomina son pruebas superficiales que no modifican la operación de fondo. El resultado es un espejismo tecnológico: las empresas aparentan innovar, pero la inteligencia artificial no se incorpora de manera estructural en sus procesos ni se convierte en un verdadero motor de negocio.

Javier Costa, director de desarrollo de negocios de X-Data, una empresa dedicada al análisis de datos, refiere que el problema no radica en la falta de interés ni en el tamaño de la inversión, sino en la base de todo: los datos.

Para que los datos realmente sirvan de base para la IA, deben reunir varias características como que no estén duplicados, que sean consistentes, estén organizados en formatos compatibles, que sean vigentes y vinculados con el objetivo del modelo.

“Sin datos preparados, la IA no sirve. Hoy vemos empresas que destinan presupuestos millonarios a algoritmos sofisticados, pero siguen tomando decisiones con información que no cuadra”, afirma el especialista.

Según estimaciones de la empresa que Costa representa, apenas 3% de los datos generados por las organizaciones en el país cumple con los estándares básicos para alimentar proyectos de IA.

Para el reducido grupo que alcanza la madurez tecnológica, en gran medida gracias a la buena calidad de sus datos, se logra integrar la inteligencia artificial en procesos críticos como la cadena de suministro, las finanzas o el marketing. Para ellas, la IA deja de ser adorno y se convierte en motor de ingresos, eficiencia y nuevos productos.