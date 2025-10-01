Elon Musk anuncia Grokipedia para competir con Wikipedia pero sin los “sesgos woke”

“Únete a @xAI y ayuda a construir Grokipedia, un repositorio de conocimiento de código abierto que es mucho mejor que Wikipedia. Esto estará disponible para el público sin límites de uso”, expuso en una publicación en 𝕏.

We are building Grokipedia @xAI . Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

A inicios de 2025, Musk acusó a la plataforma de difundir propaganda al incluir en su página el polémico gesto del empresario durante la toma de protesta de Donald Trump como 47° presidente de Estados Unidos. Además de la acusación, invitó a sus partidarios a dejar de financiar la enciclopedia.

"¡Desfinancien Wikipedia hasta que se restablezca el equilibrio!", dijo Musk en respuesta a una publicación en 𝕏, en la cual criticaba las "menciones al extremismo político en la Wikipedia en inglés".

Elon Musk vs Wikipedia

Wikipedia es una enciclopedia libre, administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro, que obtiene financiación a través de donaciones. Actualmente cuenta con más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, redactados por voluntarios en todo el mundo.

Anteriormente, Musk ha mostrado rechazo por Wikipedia, al considerar que está influenciada por sesgos ideológicos, llamándola “Wokepedia”, en referencia al término “woke”, utilizado para referise a posturas progresistas en desigualdad social, racial, de género y diversidad sexual.

De acuerdo con The New Yorker, la línea editorial de Wikipedia se ha ceñido a un punto de vista neutral, por lo cual no formulan opiniones, sino que se redacta con colaboradores que buscan el consenso y la veracidad.

Sin embargo, la postura contraria menciona que el repositorio de conocimiento contiene diversos sesgos de la mano de activistas y agencias de inteligencia, y se ha convertido en una extensión de los medios de izquierda.

Larry Sanger, cofundador de Wikipedia, explica que el marco actual de la plataforma es "GASP" (globalista, académico, secular y progresista), y afirmó que necesita una reforma.

Some good suggestions from the co-founder of Wikipedia https://t.co/bgwBmi6uXN — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Tras la polémica de enero, Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense, redactó un documento titulado Wikipedia Editor Targeting (Selección de Editores de Wikipedia), en el cual se exponía la intención de identificar y atacar a los editores de la enciclopedia al “abusar de su posición” por considerarse políticamente sesgados y exponerlos.

Según Wired, los directivos de Fundación Wikimedia anunciaron la protección de sus colaboradores, y “mantenerlos a salvo del entorno político cada vez más hostil”.

"Estoy atento a las críticas cada vez más numerosas de Elon Musk y otros. Es algo con lo que tendremos que lidiar", apuntó su fundador de la plataforma Jimmy Wales.

Wikipedia alimenta a la IA, entre ellas a Grok

Con el desarrollo de la inteligencia artificial, Wikipedia ha tenido un renacimiento digital. En marzo de 2025, la plataforma registró 6.79 mil millones de visitas, un aumento de casi 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales de la Wikimedia Foundation.

El 25% del tráfico se concentró en Estados Unidos.

Inteligencias artificiales como ChatGPT utilizan la enciclopedia como una de las fuentes clave de referencia para sus respuestas.

“La gente pregunta más a la IA, y la IA lleva más visitas a Wikipedia. Esto subraya la importancia de mantener contenidos actualizados y precisos, porque la IA amplifica cualquier error o sesgo”, explicó Raul Cerati, profesor de sociología especializado en plataformas digitales de la UAM Azcapotzalco para Expansión .

Elon Musk ya reconoció que su modelo de IA, Grok, se alimenta de páginas de Wikipedia, pero indicó que lo solucionarán para finales de año, según una respuesta a un usuario en su red 𝕏. No indicó cómo ni de qué manera lo haría.

Hasta el momento, Elon Musk solo está en una fase de promoción de Grokipedia.