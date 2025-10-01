Para justificar el ajuste, Microsoft argumentó que los suscriptores de Ultimate tendrán acceso a más de 75 lanzamientos al año, mejoras en el servicio de juego en la nube, un sistema de recompensas de hasta 100 dólares anuales, y acceso a más contenido del catálogo de Xbox y PC.

Con las últimas mejoras, el plan Ultimate ahora tiene un precio de 449 pesos al mes en México, reflejando el catálogo ampliado, nuevos beneficios con socios y la experiencia mejorada de juego en la nube.

Quienes tengan el plan Standard pasarán a Premium sin cambios en el precio, manteniéndose en 219 pesos al mes, una opción ideal para quienes buscan flexibilidad, más de 200 juegos y acceso a nuevos títulos publicados por Xbox dentro del primer año desde su lanzamiento.

Por su parte, las personas suscritas a Core pasarán al plan Essential, también sin cambios de precio, a 169 pesos al mes, con acceso a una biblioteca seleccionada de más de 50 juegos, multijugador en línea y juego en la nube para quienes quieren empezar a jugar de inmediato.

Aumentos constantes al precio de Game Pass

Antes de este ajuste global, los usuarios mexicanos vivieron incrementos en los precios de Game Pass. En 2023, el plan Ultimate pasó de 229 a 249 pesos mensuales. Mientras que en julio de 2024 se anunció otro aumento, pues el plan Ultimate subió a 299 pesos, mientras que el plan de PC pasó de 149 a 179 pesos al mes.

La empresa comunicó que el plan exclusivo de consola desaparece para nuevos usuarios, y se introducirá el nivel Estándar como reemplazo.

Las presiones inflacionarias, los mayores costos en desarrollo y las tarifas arancelarias (importación de hardware, telecomunicaciones) son factores que se citan como causas estructurales del alza generalizada en la industria del videojuego.