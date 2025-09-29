De Los Sims a EA Sports: las joyas más valiosas de Electronic Arts tras su venta millonaria

EA Sports FC, el heredero del FIFA

Durante tres décadas, FIFA fue la franquicia insignia de EA y el título de fútbol más vendido del mundo. Tras romper con la federación internacional en 2023, la saga renació como EA Sports FC, que en su primera edición (2024) se consolidó como el videojuego más vendido en Europa Occidental. Con millones de jugadores en línea y ventas millonarias cada año, se mantiene como la columna vertebral de los ingresos de la compañía.

En esta edición habrá una mayor inclusión del fútbol femenil. (Foto: Fernando Guarneros)

Madden NFL, la fuerza del fútbol americano

Lanzado en 1988, Madden NFL es un clásico en el mercado estadounidense. La licencia exclusiva con la liga de futbol americano (NFL) lo ha convertido en el referente absoluto de este deporte en el mundo digital, con torneos profesionales y ligas de eSports que refuerzan su relevancia.

Madden NFL, con licencia exclusiva de la liga de futbol americano, domina el mercado digital de ese deporte desde hace tres décadas. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Los Sims, un universo sin fecha de caducidad

Con más de 25 años de vida, Los Sims sigue siendo un fenómeno cultural. La última versión, Los Sims 4, alcanzó en 2024 la cifra de 85 millones de jugadores activos, una comunidad que genera ingresos constantes a través de expansiones y contenido descargable. Es uno de los títulos más longevos y rentables de EA.

Battlefield, el estandarte bélico

Aunque ha enfrentado altibajos, la saga Battlefield continúa siendo un competidor clave en el mercado de los juegos de disparos en primera persona, dominado por Call of Duty. EA prepara el lanzamiento de Battlefield 6, con el que busca recuperar terreno y afianzar su relevancia en el género.

Más allá de sus clásicos

Además de estas franquicias, EA cuenta con otras marcas reconocidas como Need for Speed, Apex Legends, Titanfall y Plants vs. Zombies, que aportan diversidad a su portafolio y mantienen a la compañía en múltiples géneros y públicos.

Un gigante en transformación

Con ingresos de 7,500 millones de dólares en su último ejercicio fiscal, EA se consolidó como una de las editoras más poderosas de la industria global del videojuego. Tras la compra, que se prevé cierre en 2027, la compañía mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por Andrew Wilson.

Los detalles del acuerdo

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ya poseía el 9.9% de EA y renovará su participación como parte de la transacción. El consorcio financiará la operación con 36,000 millones de dólares en capital propio y 20,000 millones de dólares en deuda comprometida por JPMorgan Chase. Una vez concretada, EA dejará de cotizar en el Nasdaq y pasará a ser una empresa privada.

Además del PIF, participan inversionistas estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del entonces presidente Donald Trump. La compra se enmarca en la estrategia de Arabia Saudita de diversificar su economía más allá del petróleo y fortalecer su influencia en la industria del entretenimiento digital.