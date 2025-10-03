Existen 9 formas de ganar dinero en TikTok México y aquí te explicamos cuáles son

Cómo acceder a los programas de monetización de TikTok

1. Abre la aplicación de TikTok.

2. Dirígete al perfil de tu cuenta.

3. Debajo de tu foto, nombre de usuario y descripción del perfil encontrarás la sección “TikTok Studio”, da clic.

4. Desliza hasta encontrar “Programas de monetización” y selecciona la pestaña “Ver todas”.

5. Encontrarás el menú completo con las opciones de monetización para las que califica tu perfil. Si alguna de ellas llama tu atención, da clic en “Unirse” para iniciar con la dinámica.

¿Cuáles son los programas y requisitos para acceder a cada uno?

TikTok Shop

Con esta modalidad, los creadores reciben comisiones por ventas ligadas a sus contenidos. Además de conectar con vendedores y agencias, se abre la posibilidad de solicitar muestras gratuitas y compartir métricas de videos, transmisiones y datos agregados de seguidores.

Requisitos:

- Cumplir las Normas de la comunidad.

- Tener más de 1,000 seguidores.

- Tener al menos 18 años.

- Haber publicado un video en TikTok en los últimos 180 días.

Colaboración con artistas

Quienes participan en esta opción seleccionan canciones de campañas pagadas y producen un video con ellas. La ganancia depende del impacto obtenido, reflejado en la cantidad de interacciones y alcance en la plataforma.

Requisitos:

- Tener como mínimo 18 años.

- Tener más de 1,000 seguidores.

- Superar la verificación antitrampos.

Servicio+

A través de este programa se pueden ofrecer servicios profesionales directamente en TikTok. Cada usuario redacta una breve descripción personalizada y confirma que las actividades son legales y que posee la experiencia necesaria para realizarlas.

Suscripciones

Mediante este esquema los seguidores acceden a contenido exclusivo a cambio de una membresía. El modelo fortalece la relación con la comunidad y aumenta los ingresos conforme se suman más suscriptores.

Requisitos:

- Ser mayor de 18 años.

- Tener como mínimo 10,000 seguidores.

- Tener como mínimo 100,000 visualizaciones del video en el último mes natural.

- Conocer las Normas de la comunidad y el Código de conducta para creadores.

Regalos para videos

Los espectadores tienen la opción de enviar obsequios virtuales a los creadores como muestra de apoyo. Dichos regalos se transforman en ingresos siempre que los videos cumplan con las normas de la plataforma y pasen las revisiones de seguridad.

Requisitos:

- Tener mínimo 10,000 seguidores.

- Los videos deben pasar por moderación de seguridad para recibir regalos.

- Tener una cuenta activa durante al menos los últimos 30 días.

- Cumplir con la edad mínima requerida.

- No ser cuenta de institución gubernamental, persona política o partido político.

Misión de marca

Empresas que buscan difundir productos o servicios lanzan campañas en las que los creadores pueden colaborar. La retribución monetaria se asigna según los resultados alcanzados en cada misión.

Requisitos:

- Tener al menos 1,000 visualizaciones en videos en los últimos 30 días.

- Haber publicado mínimo 3 videos en los últimos 30 días.

- Tener al menos 1,000 seguidores.

- Ser mayor de 18 años.

- Cumplir los requisitos y Normas de la comunidad de TikTok.

- Cumplir condiciones adicionales según criterios regionales de la tienda.

Programa de recompensas para creadores

Se reconocen producciones originales en formato largo. Los videos que superan un minuto son los que califican para recibir incentivos adicionales.

Requisitos:

- Tener una cuenta personal. Las cuentas gubernamentales, de medios de comunicación o cuentas de empresa no son elegibles.

- Contar con al menos 10,000 seguidores y 100,000 visualizaciones en los últimos 30 días, a partir del 1 de octubre.

- Ser mayor de edad.

- Tener configurada la cuenta como pública.

- Vivir en México.

Programa de incentivos LIVE

La estrategia está enfocada en motivar a quienes realizan transmisiones en vivo. El cumplimiento de normas específicas permite obtener beneficios vinculados con el formato LIVE.

Requisitos:

- Tener como mínimo 18 años.

- No haber infringido las normas de contenido o monetización de LIVE recientemente.

Recompensas LIVE

Durante las transmisiones, la audiencia envía figuras virtuales como rosas o diamantes que tienen un valor económico. Estas interacciones se convierten en ganancias directas para los participantes.

Requisitos:

- Tener como mínimo 18 años.

- Tener más de 1,000 seguidores.

Consejos para monetizar tu contenido

- Prioriza la edición fluida con las herramientas propias de la plataforma, incluida la aplicación de edición de video CapCut.

- Explora distintos formatos: videos de 1 a 60 minutos en vertical u horizontal, según tu estilo.

- Cuida la identidad visual usando texto, efectos, filtros y pantallas verdes para generar conversación y participación.

- Analiza métricas clave y rendimiento con TikTok Studio para ajustar tus estrategias.

- Sube videos en lote o programa publicaciones desde la web para ahorrar tiempo.

- Asegúrate de usar contenido libre de restricciones antes de publicar.