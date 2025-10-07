ChaGPT se alía con Spotify y otras apps para facilitarte la vida; así es como las puedes activar

En términos de productividad, la empresa anunció una colaboración con Figma, para la generación de gráficos y formas de visualizar información, mientras que con Zillow la búsqueda de propiedades estará incluida en ChatGPT con todos los detalles que permite esta plataforma.

Para las vacaciones, ChatGPT integrará una funciones relacionadas a Expedia, para pedir tipos específicos de estancias y el usuario recibirá una lista de hoteles que coincidan con esa descripción, además de opciones de vuelo, un mapa del destino e información sobre precios y disponibilidad, mientras que en el aspecto educativo se incluirá la app de Coursera para acceder a videos sobre algún tema en específico.

OpenAI confirmó que estas no son las únicas apps que llegarán a ChatGPT y entre algunas de las más destacadas que están próximas a lanzarse se encuentran Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Peloton, TripAdvisor y AllTrails.

“(Las apps dentro de ChatGPT) permitirán una nueva generación de aplicaciones interactivas, adaptables y personalizadas con las que se puede chatear”, comentó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y precisamente así es como se podrán usar.

¿Cómo conectar mis apps con ChatGPT?

Para vincular el chatbot a las diferentes aplicaciones disponibles, únicamente es necesario hacer una petición, por ejemplo: “haz una playlist con los artistas más escuchados en Spotify”. A partir de esta instrucción, ChatGPT pedirá permiso para abrir y vincularse a la app automáticamente, al igual que en los demás servicios.

El ejecutivo también afirmó que la empresa permitirá sistemas de monetización para las aplicaciones dentro de ChatGPT en el futuro, incluyendo la función “Pago instantáneo”, que la empresa lanzó a finales de septiembre y permite hacer compras dentro del chatbot.

Con este movimiento, OpenAI pretende seguir fidelizando a los usuarios de ChatGPT, los cuales ya alcanzaron los 800 millones semanales, de acuerdo con datos de Altman, una cifra que crece considerablemente cada mes, pues apenas en agosto la empresa anunció que estaba cerca de llegar a los 700 millones de usuarios.

“Más de 800 millones de personas usan ChatGPT cada semana, y procesamos más de 6 mil millones de tokens por minuto en la API”, dijo Altman. “Gracias a todos ustedes, la IA ha pasado de ser algo con lo que la gente juega a algo con lo que se construye a diario”.