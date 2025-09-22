Nvidia invertirá 100,000 mdd en OpenAI para darle la potencia de cómputo que definirá la IA

El acuerdo implicará dos transacciones entrelazadas, según una persona cercana a OpenAI. La startup pagará a Nvidia en efectivo por los chips, mientras que Nvidia invertirá en OpenAI a cambio de acciones no preferentes, señaló.

Los primeros 10,000 millones de dólares de la inversión de Nvidia comenzarán una vez que ambas partes lleguen a un acuerdo definitivo para que OpenAI adquiera sistemas de Nvidia. OpenAI fue valorada recientemente en 500,000 millones de dólares.

Nvidia empezará a suministrar hardware a finales de 2026, y el primer gigavatio de potencia de cálculo se desplegará en el segundo semestre de ese año en su plataforma Vera Rubin.

"Todo empieza con la computación", dijo Sam Altman, CEO de OpenAI, en un comunicado. "La infraestructura de computación será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia tanto para crear nuevos avances de IA como para capacitar a las personas y las empresas con ellos a escala", agregó.

Las dos empresas firmaron una carta de intenciones para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia para la infraestructura de IA de OpenAI y dijeron que pretenden ultimar los detalles de la asociación en las próximas semanas.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo a CNBC que los 10 gigavatios equivalen a entre 5 y 5 millones de unidades de procesamiento gráfico (GPU), que equivale a lo que la compañía enviaría en total este año y es "el doble que el año pasado".

Por su parte, Altman señaló que la empresa tiene un futuro prometedor. “Deben esperar mucho de nosotros en los próximos meses”, dijo Altman a CNBC. “OpenAI debe hacer tres cosas bien: realizar una investigación exhaustiva sobre IA, crear productos que la gente quiera usar y descubrir cómo afrontar este desafío de infraestructura sin precedentes”.

Las acciones de Nvidia subieron hasta un 4.4% tras el anuncio, alcanzando un récord intradiario.

