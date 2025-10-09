Salesforce invertirá 1,000 mdd en México y apuesta por la expansión de la IA empresarial

Asimismo, anunció la apertura de un centro de atención global (GDC) que brindará servicios de consultoría multilingües especializados en inglés, español y portugués a clientes en todo el continente americano.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que esta inversión resalta la fortaleza de la economía nacional. “No solo generará empleos y desarrollará habilidades en IA en México, sino que también posicionará a nuestro país como un centro clave de consultoría para los mercados de América Latina en materia de agentes de IA y otros sectores”.

Por su parte, el director ejecutivo de la firma, Marc Benoiff, resaltó que el papel de México como un centro de innovación y un “mercado clave” para el crecimiento de la Inteligencia Artificial a diferentes niveles.

Entre algunos de los clientes de Salesforce en México destacan Xcaret, Grupo Bafar y FEMSA, mientras que a nivel regional se encuentran Globo, líder de medios en Brasil, Grupo Falabella, un importante minorista en Chile, y Protección, administradora de pensiones e inversiones en Colombia.

¿Qué es una empresa agéntica?

Según la definición de Salesforce, este tipo de empresas es algo más que un negocio queutiliza IA, pues supone un cambio fundamental en la forma de trabajar por medio de un ecosistema colaborativo con la tecnología.

Los agentes de IA pueden razonar, adaptarse y actuar por sí solos. Estas habilidades les ayudan a gestionar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo. Pueden tomar decisiones y actuar para lograr el resultado deseado, liberando a los empleados para que se concentren en tareas de mayor valor”, afirma la empresa.

Uno de los principales valores de este modelo es impulsar la eficiencia y optimizar las operaciones, permitiendo a los empleados centrarse en tareas complejas y dejar el trabajo rutinario para los agentes inteligentes.

Además de los 1,000 millones de dólares, la empresa también dijo que invertirá 250,000 dólares en Amigos de Filantrofilia, una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer las capacidades de organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas en México. Esta inversión busca ayudar a 100,000 estudiantes mexicanos a adquirir habilidades de IA.