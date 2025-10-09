Totalplay lanza su nuevo "Súper Internet” con WiFi 7 y 10,000 megas de potencia

¿Qué es el paquete 10 Mil Megas WiFi 7 de Totalplay y qué ofrece?

El paquete 10 Mil Megas WiFi 7 de Totalplay es un servicio de internet por fibra óptica XGS-PON que ofrece conexiones ultrarrápidas y estables, ideal para hogares u oficinas con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. Según su página web , puede alcanzar hasta 10,000 megas, lo que permite subir y descargar archivos de gran tamaño en segundos.

Qué ofrece este paquete:

Conexión más estable con WiFi 7: menor latencia y mejor cobertura en toda la casa.

Soporte para múltiples dispositivos: más de 100 aparatos conectados simultáneamente sin pérdida de velocidad.

Velocidad simétrica: la misma rapidez para descargar y subir archivos pesados, gracias a la tecnología de fibra óptica XGS-PON.

Cómo se puede usar:

Creadores de contenido: renderiza y sube videos en 4K o 8K rápidamente, y transmite en vivo sin interrupciones.

Gamers: descarga juegos pesados en minutos y juega sin lag, con conexión estable para streaming en alta calidad.

Hogares hiperconectados: streaming en 8K, videollamadas 4K y sistemas inteligentes funcionando simultáneamente.

Proyectos digitales avanzados: respaldos en la nube, manejo de archivos de gran tamaño y proyectos con IA o metaverso. Sube o descarga hasta 1 terabyte en menos de 15 minutos, con velocidades de hasta 4.5 Gbps según dispositivo.

En resumen, es un internet de muy alta capacidad y baja latencia, pensado para quienes requieren máxima velocidad, estabilidad y rendimiento para múltiples tareas digitales, aunque su costo es más elevado que otros paquetes.

Nuestros 10,000 megas son una nueva referencia para México.

Estamos listos para trascender con la mejor velocidad y estabilidad de internet en el país.

De aquí para adelante las posibilidades son infinitas. 🌎♾️ pic.twitter.com/Fwu3GBWL2j — Totalplay (@totalplaymx) October 8, 2025

Precio del WiFi 7 de Totalplay en México

Totalplay ofrece su nueva tecnología WiFi 7 a través de dos paquetes de internet simétrico con fibra óptica XGS-PON:

Súper Internet 5,000 Megas: Incluye internet simétrico, WiFi 7, TV con más de 185 canales (114 en HD), Alexa integrada y un año de Apple TV+ cortesía de la empresa. Precio de lanzamiento: $2,499 al mes.

Súper Internet 10,000 Megas: Ofrece todas las características del paquete anterior, pero con velocidad máxima de hasta 10,000 megas. Precio de lanzamiento: $2,999 al mes.

Ambos planes permiten conectividad estable para más de 100 dispositivos, descargas y cargas rápidas de archivos pesados, streaming en alta resolución y soporte para videojuegos en línea sin interrupciones.

Los precios de estos nevos paquyes de Totalplay son por precio inciial, por lo que se espera que aumenten en los próximos meses (Totalplay)

Salinas Pliego celebra el lanzamiento

Ricardo Salinas Pliego, propietario de Totalplay, compartió su entusiasmo por la llegada del WiFi 7 a México. “Para todos nuestros clientes de @totalplaymx les tengo una noticia que seguramente les va a alegrar el mes. Seguimos mejorando e innovando para nuestros clientes”, señaló.

El empresario también felicitó a Eduardo Kuri Romo, CEO de Totalplay, y a todo su equipo por el desarrollo e implementación de esta nueva modalidad de internet de alta velocidad.

Para todos nuestros clientes de @totalplaymx les tengo una noticia que seguramente les va a alegrar el mes.



Seguimos mejorando e innovando para nuestros clientes!!!



Felicidades a @RomoKuri y todo su equipo. https://t.co/WUcjepO2gM — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 9, 2025

¿Vale la pena contratarlo?

El paquete de 10,000 megas con WiFi 7 está diseñado para usuarios con demanda extrema de ancho de banda y baja latencia. Esto incluye a creadores de contenido que suben videos en 4K u 8K, gamers que requieren conexión sin lag, hogares con más de 100 dispositivos conectados simultáneamente y profesionales que manejan grandes archivos en la nube o proyectos de inteligencia artificial, como modelado 3D o análisis de datos en tiempo real.

Desde un análisis costo-beneficio, para usuarios que consumen internet de manera convencional —navegación web, redes sociales, streaming en HD o videollamadas— este paquete ofrece capacidad sobrante y su precio elevado no se justifica.

La inversión solo tiene sentido cuando la velocidad y estabilidad de la conexión impactan directamente en productividad, entretenimiento de alta demanda o proyectos digitales complejos.

