Las ganancias de Netflix no llegan a lo esperado en el trimestre por batalla tributaria en Brasil

Pese a ese ajuste, los resultados financieros de la empresa reflejaron solidez en el crecimiento y flujo de efectivo, pues ascendieron a 11,510 millones de dólares, lo que representa un incremento de 17% interanual, impulsado por el aumento de suscriptores, ajustes de precios y expansión de la división publicitaria.

El servicio de streaming registró ingresos netos de 2,500 millones de dólares y ganancias diluidas por acción de 5.87 dólares entre julio y septiembre, periodo en el que la película animada "K-Pop Demon Hunters" se convirtió en la más vista de la historia de Netflix.

En la carta a los accionistas, la compañía reiteró que su objetivo es la expansión sostenida del margen operativo y la generación de flujo de efectivo. Para el cuarto trimestre, Netflix pronosticó ingresos de 11,960 millones de dólares, en comparación con la proyección de Wall Street de 11,900 millones. Además de proyectar ganancias por acción diluidas un centavo por encima de las previsiones de los analistas, de 5.45 dólares.

"Estamos terminando el año con un buen impulso y tenemos un emocionante cuarto trimestre", dijo Netflix en su carta.

De cara al cierre del año, la compañía espera obtener impulso de lanzamientos esperados, como el final de temporada de Stranger Things, nuevas temporadas de The Diplomat y Squid Game: The Challenge, así como el estreno de Frankenstein, de Guillermo del Toro, y Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, de Rian Johnson.

Con información de Reuters.