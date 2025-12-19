Privados lograr amarrar 18 proyectos renovables de planeación vinculante

En octubre, cuando se dio inicio a la manifestación de interés y solicitud de estudios de interconexión de los proyectos se registraron 98 interesados; sin embargo, ya para noviembre, cuando se presentaron las solicitudes formales solo se tuvieron 38.

Ayer, 18 de diciembre se presentaron los resultados de la convocatoria, con 20 permisos otorgados, pero 2 permisos no seguirán con el proceso por “no convenir a sus intereses”, según muestra el sitio de la Sener.

Los detalles muestran que de los 5,970 megawatts de capacidad que se ofertaron, solo se lograron asignar 3,090, lo que representa el 52% de la capacidad total disponible para instalar en la primera ronda.

En la región central, de los 550 megawatts ofertados se cubrieron 440 o el 80%. En la Norte se tenía disponibilidad para 30 megawatts pero quedó desierto de proyectos.

En cuanto a la región Noreste lo que se pretendía colocar eran 950 megawatts, pero solo se lograron 240 o el 25%. Para la Ocidental se contemplaron 1,350 megawatts y solo se ocuparon 417 o el equivalente al 35%.

Finalmente, en la región Oriental se ofertaron 1,320 megawatts, pero solo se asignaron 520 o el 39%. La región con más interés fue la Península, con 1,770 megawatts ofertados y 1,419 cubiertos, lo que representa el 80%.

Todos los proyectos serán de generación renovable, entre solar y eólica, y con ellos se pretende elevar la participación de la energía limpia hasta en un 38%. Serán 11 los estados en los que se desarrollaran las centrales.

Se espera que los proyectos puedan tener una ágil etapa de construcción para incorporar su capacidad en poco tiempo, pues en cuanto a los trámites, cuando regularmente podrían tomar hasta 18 meses, la Sener acortó el proceso a menos de 3.

Hasta el momento no se conoce qué empresas son las que están relacionadas con los proyectos y no los montos directos de inversión.

