Privados lograr amarrar 18 proyectos renovables de planeación vinculante

Aunque todavía no se tienen detalles de las empresas involucradas en el desarrollo de los proyectos, es una señal de que hay interés de inversión por parte del sector privado.
vie 19 diciembre 2025 04:49 PM
Solar panel and wind turbine - Renewable energy for Green industry. Oil refinery plant, large Oil and gas petrochemical industrial, oil storage tank and pipeline, Ecosystem and good environment.
Las centrales a desarrollar serán de energía solar y eólica. (bombermoon/Getty Images)

Con todos los cambios regulatorios que el sector energético ha vivido desde el año pasado, lo más esperado por los inversionistas privados era contar con las nuevas ‘reglas del juego’ para poder desarrollar proyectos de generación eléctrica.

Eso ya se volvió una realidad, ayer, la Secretaría de Energía (Sener) publicó los resultados de la ‘Primera convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional alineados a la planeación vinculante’.

En octubre, cuando se dio inicio a la manifestación de interés y solicitud de estudios de interconexión de los proyectos se registraron 98 interesados; sin embargo, ya para noviembre, cuando se presentaron las solicitudes formales solo se tuvieron 38.

Ayer, 18 de diciembre se presentaron los resultados de la convocatoria, con 20 permisos otorgados, pero 2 permisos no seguirán con el proceso por “no convenir a sus intereses”, según muestra el sitio de la Sener.

Los detalles muestran que de los 5,970 megawatts de capacidad que se ofertaron, solo se lograron asignar 3,090, lo que representa el 52% de la capacidad total disponible para instalar en la primera ronda.

En la región central, de los 550 megawatts ofertados se cubrieron 440 o el 80%. En la Norte se tenía disponibilidad para 30 megawatts pero quedó desierto de proyectos.

En cuanto a la región Noreste lo que se pretendía colocar eran 950 megawatts, pero solo se lograron 240 o el 25%. Para la Ocidental se contemplaron 1,350 megawatts y solo se ocuparon 417 o el equivalente al 35%.

Finalmente, en la región Oriental se ofertaron 1,320 megawatts, pero solo se asignaron 520 o el 39%. La región con más interés fue la Península, con 1,770 megawatts ofertados y 1,419 cubiertos, lo que representa el 80%.

Todos los proyectos serán de generación renovable, entre solar y eólica, y con ellos se pretende elevar la participación de la energía limpia hasta en un 38%. Serán 11 los estados en los que se desarrollaran las centrales.

Se espera que los proyectos puedan tener una ágil etapa de construcción para incorporar su capacidad en poco tiempo, pues en cuanto a los trámites, cuando regularmente podrían tomar hasta 18 meses, la Sener acortó el proceso a menos de 3.

Hasta el momento no se conoce qué empresas son las que están relacionadas con los proyectos y no los montos directos de inversión.

Energías renovables

