Por qué México aún no logra convertir la inteligencia artificial en resultados

Para Luciano Palla, CEO y cofundador de Batech, startup mexicana que utiliza IA en cámaras de videovigilancia, la conversación sobre inteligencia artificial en el país tiene un problema de base. Hay una falta de claridad sobre qué se quiere resolver.

“El verdadero reto no está en subirse a la ola tecnológica, sino en saber qué problema se quiere atacar, cómo se mide el valor y con quién se conecta el software”, asegura.

Gilberto Garza, vicepresidente de ventas para América Latina de Zendesk, plataforma de software que ayuda a las empresas a gestionar las interacciones con sus clientes, coincide con la visión de Palla.

“Automatizar sin valor no sirve. Si el cliente o el colaborador no percibe utilidad, no adopta la herramienta. El éxito de la IA depende de entender qué necesidad estás resolviendo y qué valor entregas con cada interacción”, señala.

En medio del entusiasmo por la IA, la advertencia de ambos ejecutivos es clara: la tecnología sin estrategia es solo ruido.

Dirección, datos e intervención humana como esenciales

De acuerdo con Palla, antes de hablar de IA, las empresas deben aprender a innovar, es decir, entender el problema real del negocio y diseñar soluciones no necesariamente relacionadas con esta tecnología, así como medir y colaborar entre áreas y actores del ecosistema, pues, desde su visión, la clave no está en la tecnología en sí, sino en cómo se implementa.

Desde su experiencia en Batech, el mercado mexicano está ávido de adoptar nuevas tecnologías incluso si no tiene un pronóstico claro. A ello se suma que los ecosistemas de innovación —dice— no siempre vinculan a actores clave como corporativos, startups y fondos de inversión.

“En México tenemos mucha oferta de soluciones tecnológicas, pero muchas veces no coinciden con los dolores reales de las empresas. Y cuando no hay retorno medible, el proyecto se queda en un piloto que no prospera”, comenta Palla.