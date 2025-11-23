Israel ataca el Estado Mayor de Hezbolá en Beirut

Israel intensificó recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento chiita al que acusa de violar el alto el fuego rearmándose y reactivando sus infraestructuras.

Las autoridades libanesas, por su parte, acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concluido bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

En un comunicado divulgado poco después del ataque, el ejército israelí afirmó que "eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá".

El ministerio de Salud de Líbano señaló por su parte que el ataque dejó cinco muertos y 28 heridos. El ataque impactó contra un edificio de varias plantas, haciendo que los escombros se estrellaran contra los autos que circulaban por la calle principal.

La gente salió corriendo de sus departamentos por miedo a nuevos bombardeos, según un periodista de Reuters.

Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán, no confirmó de inmediato su muerte, aunque un alto cargo, Mahmoud Qmati, confirmó que una figura central del grupo había sido atacada.

Hablando cerca del edificio bombardeado en el suburbio de Haret Hreik, dijo que el ataque israelí cruzó una "línea roja". Qmati señaló que la dirección de Hezbolá decidirá ahora si responde y cómo lo haría.