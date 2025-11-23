Publicidad

Israel ataca el Estado Mayor de Hezbolá en Beirut

Se trata del primer bombardeo en meses contra los suburbios de la capital de Líbano, donde se presume viven los oficiales de la organización vinculada a Irán.
dom 23 noviembre 2025 12:37 PM
Los rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut, el barrio de Haret Hreik, el 23 de noviembre de 2025.
El impactó contra un edificio de varias plantas, haciendo que los escombros se estrellaran contra los autos que circulaban por la calle principal. (FOTO: FADEL ITANI/AFP)

Israel aseguró haber matado al "jefe de Estado Mayor" de Hezbolá en un ataque aéreo contra un edificio residencial en la capital libanesa este domingo, en una operación que dejó cino muertos y que el grupo islamista proiraní consideró como el cruce de una línea roja.

El ataque es el primero en varios meses en los suburbios del sur de la capital, conocidos por albergar a oficiales de Hezbolá.

Israel intensificó recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento chiita al que acusa de violar el alto el fuego rearmándose y reactivando sus infraestructuras.

Las autoridades libanesas, por su parte, acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concluido bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés.

En un comunicado divulgado poco después del ataque, el ejército israelí afirmó que "eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá".

El ministerio de Salud de Líbano señaló por su parte que el ataque dejó cinco muertos y 28 heridos. El ataque impactó contra un edificio de varias plantas, haciendo que los escombros se estrellaran contra los autos que circulaban por la calle principal.

La gente salió corriendo de sus departamentos por miedo a nuevos bombardeos, según un periodista de Reuters.

Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán, no confirmó de inmediato su muerte, aunque un alto cargo, Mahmoud Qmati, confirmó que una figura central del grupo había sido atacada.

Hablando cerca del edificio bombardeado en el suburbio de Haret Hreik, dijo que el ataque israelí cruzó una "línea roja". Qmati señaló que la dirección de Hezbolá decidirá ahora si responde y cómo lo haría.

Estados Unidos impuso sanciones a Tabtabai en 2016, identificándolo como un líder clave de Hezbolá y ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero.

El comunicado militar israelí dijo que Tabtabai "comandaba la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajó duro para restaurarlas y prepararlas para la guerra contra Israel".

Una semana antes de la visita de León XIV

El ataque es el quinto contra este bastión de Hezbolá en la capital libanesa desde el alto el fuego acordado entre Israel y el movimiento islamista en noviembre de 2024.

Tras el ataque, el presidente libanés, Joseph Aoun, instó a la comunidad internacional a intervenir para detener los ataques israelíes.

El ataque se produjo una semana antes de que el papa León aterrice en Líbano en su primer viaje al extranjero, y muchos libaneses esperaban que la visita pudiera ser una señal de que el país se encamina hacia tiempos mejores.

El alto el fuego de noviembre de 2024 debía poner fin a un año de enfrentamientos entre Hezbolá y el ejército israelí, desencadenados por el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra puestos israelíes un día después del ataque del 7 de octubre de 2023 de su aliado palestino Hamás.

Sin embargo, desde la tregua, Israel ha seguido atacando Líbano casi a diario, golpeando lo que dice que son depósitos de armas de Hezbolá, combatientes y esfuerzos del grupo por reconstruirse. Estos ataques se han intensificado en las últimas semanas.

"No permitiremos que Hezbolá, la organización terrorista, recupere su fuerza y amenace a Israel desde ningún lugar de Líbano", declaró a la prensa el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, tras el ataque.

Preguntado sobre si Israel avisó a Estados Unidos antes de llevar a cabo el ataque, Bedrosian dijo que Israel toma las decisiones de forma independiente.

Israel Hezbolá Líbano Benjamin Netanyahu

