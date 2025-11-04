Mara Antonieta, una influencer mexicana con poco más de 552,000 seguidores en TikTok, ha relatado en un par de ocasiones que otras cuentas roban su contenido y lo utilizan para crear nuevas cuentas, lo que deteriora el rendimiento de su cuenta oficial.

Este par de casos ilustra un fenómeno que ya no es anecdótico, sino una tendencia global que afecta sobre todo a influencers medianos, es decir, aquellos que tienen miles de seguidores, pero aún están en proceso de crecimiento, de acuerdo con Martina López, investigadora de ciberseguridad en ESET Latam.

“Las redes criminales han dejado atrás las suplantaciones burdas. Hoy, replican voces, gestos y movimientos mediante algoritmos entrenados con los propios videos y transmisiones de los creadores”, refirió López.

A diferencia de los grandes influencers como Cristiano Ronaldo o Kim Kardashian, que cuentan con equipos legales y personal de verificación de plataformas que buscan este tipo de suplantaciones, los creadores medianos enfrentan estas imitaciones sin los recursos legales ni el respaldo técnico de las grandes figuras. De acuerdo con la especialista en ciberseguridad, su comunidad es lo suficientemente amplia para resultar atractiva, pero no tanto como para justificar una reacción rápida de las plataformas.

“Estas compañías hacen esfuerzos por mitigar, pero por el tamaño y la cantidad de denuncias que reciben a diario, muchas veces la respuesta tarda días o semanas”, apuntó la especialista de ESET.

Mientras tanto, las cuentas falsas aprovechan ese lapso para vender boletos de conciertos inexistentes, ofrecer productos falsificados o dirigir a sitios de phishing. En algunos casos, incluso imitan campañas publicitarias reales.

La confianza, en este ecosistema, es moneda dura, y cuando se devalúa, se contagia, de acuerdo con lo que refieren los mismos influencers. Aziel Medina, una creadora de contenido con más de 583,000 seguidores en Instagram y 3 millones en TikTok, señala que han suplantado su voz con IA para hacer videos falsos y estafar con falsas promociones, por lo que, para contrarrestarlo, debe publicar videos de aclaración de manera constante, pues muchos estafadores han logrado su objetivo.