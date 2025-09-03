China implementa el “etiquetado frontal” a contenidos hechos con IA

Los proveedores de servicios de generación de IA deben aplicar estas marcas desde el origen, mientras que las plataformas de redes sociales y distribución tienen la obligación de verificar los contenidos y añadir etiquetas si detectan que no las tienen.

Incluso los usuarios que publiquen materiales creados con IA deben declararlos en el proceso de carga. De no hacerlo, se enfrentan a sanciones por manipulación o falsificación de etiquetas. Hasta las tiendas de aplicaciones tienen un papel que cumplir, pues solo se comercializarán apps que demuestren mecanismos para cumplir con las normas.

Alcances e implicaciones

El alcance de la regulación es amplio y posiciona a China como pionera en un terreno que hasta ahora se autoregulaba. Al exigir transparencia desde la creación hasta la distribución, el gobierno contendrá fenómenos como la desinformación, el fraude digital y el uso malicioso de deepfakes.

Al mismo tiempo, eleva los estándares de trazabilidad y responsabilidad, obligando a las plataformas y empresas tecnológicas a invertir en sistemas capaces de verificar y advertir en tiempo real sobre la naturaleza del contenido que circula en internet.

La medida también abre interrogantes sobre su impacto en la innovación. Al aumentar la carga regulatoria para compañías que desarrollan herramientas de IA, se podría ralentizar el despliegue de nuevos productos o motivar un enfoque más cauteloso en su uso comercial.

Sin embargo, la administración china justifica este costo al subrayar la necesidad de garantizar seguridad social y estabilidad política en un contexto donde la manipulación mediática con algoritmos se percibe como una amenaza.

Este enfoque contrasta con el de otras regiones. La Unión Europea tiene prevista la entrada en vigor de la Ley de IA en 2026, la cual contempla obligaciones de transparencia, aunque con un marco menos inmediato y exhaustivo. Estados Unidos, por su parte, avanza con iniciativas parciales y acuerdos entre empresas privadas, sin un marco federal que imponga obligaciones obligatorias de etiquetado.

