Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

OpenAI quiere entrar al área médica con nuevas herramientas de salud

ChatGPT no puede ser utilizado como un médico y es por ello que la empresa busca explorar nuevos mercados y obtener cada vez más datos de los usuarios.
lun 10 noviembre 2025 09:30 AM
OpenAI explora el área médica
Según datos de OpenAI, ChatGPT atrae a unos 800 millones de usuarios activos semanales, muchos de los cuales buscan consejo médico. (Dado Ruvic/REUTERS)

OpenAI quiere tener más impacto en la vida de sus usuarios. Es por ello que ya estudia la posibilidad de crear productos de salud, incluido un asistente personal de salud basado en IA generativa, en momentos en que el desarrollador de ChatGPT pretende ir más allá de su oferta principal.

Esto lo dio a conocer en un informe del diario Business Insider, el cual citó a fuentes cercanas a la empresa, además de que da muestra del interés que la empresa tiene en el sector sanitario y en crear una herramienta especializada para este ámbito.

Muestra de ello son las recientes contrataciones estratégicas de Nate Gross, cofundador de la red de médicos Doximity, como responsable de estrategia sanitaria en junio, y de Ashley Alexander, antigua ejecutiva de Instagram, como vicepresidenta de productos sanitarios en agosto.

Publicidad

De hecho, en la conferencia HLTH celebrada en octubre, Gross afirmó que ChatGPT atrae a unos 800 millones de usuarios activos semanales, muchos de los cuales buscan consejo médico y por lo cual tuvieron que actualizar sus políticas de uso.

Según se lee en las nuevas políticas de ChatGPT , esta herramienta de IA generativa ya no puede dar respuestas para ofrecer algún tipo de asesoramiento donde se requiere una licencia profesional.

Entre algunas de estas áreas destacan las disciplinas médicas, legales y financieras, por lo que la medida busca proteger a los usuarios de tomar decisiones erróneas en ámbitos de alto riesgo.

La empresa señaló que la finalidad de las restricciones es evitar que la tecnología sustituya la orientación de médicos, abogados o asesores financieros, quienes cuentan con el conocimiento y las credenciales para abordar estos temas con responsabilidad.

Los especialistas médicos, por lo menos en Estados Unidos, tampoco pueden utilizar la plataforma como un asistente en sus labores diarias, de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico.

En caso de querer utilizar una plataforma de IA para complementar o facilitar sus tareas, necesitan tener acceso a una plataforma especializada y que no se entrene con datos públicos que encuentre en internet, sino con datos exactos de los pacientes, esto para asegurar la precisión y seguridad de los diagnósticos.

Aunque esta iniciativa de OpenAI es significativa por el hecho de que ampliaría su alcance a nuevas áreas y obtendría más datos de los usuarios, no es la primera vez que una tecnológica intenta entrar al sector médico, pues gigantes como Google, Amazon y Microsoft llevan tiempo intentando dar a los consumidores el control sobre sus datos médicos, a menudo con un éxito limitado.

Google, por ejemplo, cerró su servicio de registro de salud en 2011 debido a su escaso uso, mientras que Amazon liquidó su negocio de rastreadores de fitness Halo en 2023. La plataforma HealthVault de Microsoft, por otra parte, tampoco logró atraer una adopción generalizada.

(Con información de Reuters)

Publicidad

Tags

ChatGPT Inteligencia artificial OpenAI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad