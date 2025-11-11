Apple lanza iPhone Pocket, un “trozo de tela” por 229 dólares para el iPhone

Apple suele vender costosos y polémicos accesorios para sus dispositivos y la nueva correa cruzada, mejor conocida como iPhone Pocket, lo demuestra, ya que se trata de un concepto inspirado por un “trozo de tela” que cuesta 229.95 dólares (alrededor de 4,300 pesos).
Este accesorio, que parece un pequeño bolso para el teléfono inteligente, se trata de una colaboración edición limitada con el diseñador Issey Miyake, la cual también incluye una versión más corta que no se cruza al cuerpo y cuyo precio es de 149.95 dólares.
De acuerdo con el comunicado de Apple, el iPhone Pocket está inspirado en el concepto de “un trozo de tela”, además de ser una construcción tejida en 3D diseñada para “adaptarse a cualquier iPhone o cualquier objeto que quepa en un bolsillo”.