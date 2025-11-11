Publicidad

Apple lanza iPhone Pocket, un “trozo de tela” por 229 dólares para el iPhone

La empresa anunció el polémico accesorio como parte de una colaboración con el diseñador japonés Yoshiyuki Miyamae.
mar 11 noviembre 2025 11:00 AM
Apple lanza el iPhone Pocket
Este accesorio estará disponible el 14 de noviembre en mercados seleccionados. (Foto: Apple.)

Apple suele vender costosos y polémicos accesorios para sus dispositivos y la nueva correa cruzada, mejor conocida como iPhone Pocket, lo demuestra, ya que se trata de un concepto inspirado por un “trozo de tela” que cuesta 229.95 dólares (alrededor de 4,300 pesos).

Este accesorio, que parece un pequeño bolso para el teléfono inteligente, se trata de una colaboración edición limitada con el diseñador Issey Miyake, la cual también incluye una versión más corta que no se cruza al cuerpo y cuyo precio es de 149.95 dólares.

De acuerdo con el comunicado de Apple, el iPhone Pocket está inspirado en el concepto de “un trozo de tela”, además de ser una construcción tejida en 3D diseñada para “adaptarse a cualquier iPhone o cualquier objeto que quepa en un bolsillo”.

“iPhone Pocket explora el concepto de llevar el iPhone a tu manera”, dijo Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de Miyake Design Studio, quien resaltó que otra idea alrededor de este producto es dejar cosas menos definidas para permitir posibilidades e interpretaciones personales.

A pesar de las críticas y burlas que generan este tipo de productos para Apple, la empresa no tiene problema en destacar los esfuerzos alrededor del producto, pues incluso afirma que se realizó en estrecha colaboración con el Apple Design Studio, el cual aportó su visión durante todo el proceso de diseño y producción.

Cabe recordar que el propio Steve Jobs se burló de un producto parecido en 2004, cuando la empresa presentó unos calcetines para iPod por 29 dólares, un producto que incluso él describió con sarcasmo como “revolucionario”.

No obstante, el iPhone Pocket estará disponible para su compra en línea a partir del 14 de noviembre en mercados seleccionados, como Estados Unidos, Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur y Reino Unido.

Eso sí, este no es el único accesorio polémico que la firma lanzó para su nueva familia de iPhones, pues en septiembre también comenzó a vender una correa cruzada para el iPhone por un precio de 59 dólares.

Si bien este tipo de accesorios pueden ser útiles en algunas circunstancias, al igual que con el iPhone Pocket, en realidad se trata de un accesorio de moda que también han adoptado otras firmas del sector para transmitir una relación más cercana con la tecnología.

