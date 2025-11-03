Apple no se quiere quedar atrás y no descarta fusiones con empresas de IA

Publicidad

Tecnología

Apple no descarta fusiones con empresas de IA

Tim Cook, CEO de la empresa, dijo a sus inversionistas que están analizando opciones de empresas que contribuyan a su hoja de ruta en cuestión de desarrollo de productos de IA.
lun 03 noviembre 2025 10:00 AM
Aunque Apple sigue vendiendo el iPhone de una forma muy destacada, Cook aceptó la importancia de integrar IA en los dispositivos, pues cada vez representa un factor en el proceso de decisión de compra de los usuarios. (ozgurdonmaz/Getty Images)

El éxito del iPhone es la razón principal por la que Apple no entra de lleno a la competencia de la Inteligencia Artificial y si bien las cuantiosas ganancias de la empresa pueden disuadir a los directivos por entrar a este sector, desde la cabeza de la firma no se descartan fusiones o adquisiciones de alguna compañía especializada.

La semana pasada, Tim Cook, CEO de Apple, reveló a los inversores de la empresa que están abiertos a adquisiciones para avanzar en el ámbito de la IA, además de revelar que la siguiente generación de Siri con esta tecnología se lanzará el próximo año.

Sin embargo, un analista cuestionó al ejecutivo sobre si el enfoque de Apple respecto a la IA seguía siendo triple, es decir, una combinación de modelos propios, asociaciones con proveedores de LLM externos o adquisiciones, a lo que Cook respondió que están abiertos a la tercera opción.

Durante su respuesta, el CEO señaló que Apple continuamente vigila el mercado para llevar a cabo fusiones o adquisiciones “que creemos que contribuirán a avanzar en nuestra hoja de ruta”, dijo durante una llamada con inversionistas, algo que resuena con sus declaraciones pasadas sobre más alianzas estratégicas.

Aunque Cupertino vende el iPhone de una forma muy destacada, Cook aceptó la importancia de integrar IA en los dispositivos, pues cada vez representa un factor en el proceso de decisión de compra de los usuarios.

“Yo diría que Apple Intelligence es un factor, y somos muy optimistas en cuanto a que se convierta en un elemento aún más importante (en la decisión de compra)”, dijo Cook durante la reunión.

Estos comentarios resuenan frente al hecho de que analistas han señalado la relevancia de que Apple adquiera a una empresa emergente de IA, la cual les ayude a desarrollar un nuevo motor de búsqueda potenciado por esta tecnología, además de otras funciones que los usuarios esperan.

“Apple ha fracasado en sus esfuerzos por desarrollar capacidades de IA internamente y se le agota el tiempo para recuperarse”, escribió Dan Ives, analista especializado en tecnología de Wedbush. “Si bien Apple teme históricamente las adquisiciones (...) Cook necesita quitarse la tirita y finalmente cerrar una operación de fusión y adquisición, y Perplexity es la solución en nuestra opinión”.

No obstante, el momento que vive la empresa gracias al iPhone es muy bueno, por lo que es normal que la empresa no ponga todos sus esfuerzos en el desarrollo de software cuando el hardware vende.

Durante el trimestre pasado, Apple registró ingresos trimestrales de 102,500 millones de dólares, un 8% más que el año anterior y precisamente el iPhone fue la estrella con ingresos de 49,025 millones de dólares.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, resaltó que “gracias a nuestros altísimos niveles de satisfacción y lealtad de los clientes, nuestra base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos”, especialmente en China y Rusia, donde el iPhone 17 Air volvió a atraer clientes.

Tags

Apple Inc Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

