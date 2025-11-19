Publicidad

Tecnología

En adopción de IA, México reprueba en talento y regulación

Aunque el entusiasmo por el uso de esta tecnología, un reporte de Salesforce señaló que en comparación con el mundo, el país no tiene una buena calificación.
mié 19 noviembre 2025 03:00 PM
México está reprobado en adopción de IA: aunque tiene proyectos, no hay un rumbo común
Dentro de los problemas que ven los especialistas está la falta de financiamiento y programas de educación enfocados en esta herramienta. (demaerre/Getty Images)

A diario las noticias globales coinciden en un concepto: la Inteligencia Artificial (IA), y aunque parece el tema del momento, cuando se pone una lupa en las fortalezas que los países deben tener para su adopción la realidad es abrumadora.

El Global AI Agents Readiness Index 2025, elaborado por Salesforce, coloca al país en el grupo de naciones con menor preparación para aprovechar agentes de IA en servicios públicos, economía digital y modernización institucional.

Mientras economías como Singapur, Reino Unido o Corea del Sur avanzan con estrategias nacionales robustas, marcos regulatorios claros y mecanismos activos de financiamiento, México se mantiene estancado, sin una política de Estado que oriente la adopción tecnológica.

En octubre, el Senado de la República presentó una iniciativa de Ley para regular a la IA en el país con la modificación de los artículos 3 y 73, para reconocer el derecho de acceso a los beneficios de la IA y facultar al Congreso para legislar en la materia.

Además, pretende expedir una Ley General de IA, que establezca principios rectores, mecanismos de gobernanza, estándares técnicos y esquemas de evaluación de riesgos. Pero hasta no se tiene claridad de cuándo podría ser discutido el planteamiento.

“El país acumula proyectos aislados sin un rumbo común, lo que impide generar continuidad o escala en las iniciativas gubernamentales”, señaló Alejandro Anderlic, head de relaciones públicas externas y gobierno en Salesforce para Latinoamérica.

El estudio subraya que México se encuentra entre los países con menores avances regulatorios, con una calificación de 0.3 sobre 1 en el indicador de marcos normativos que habilitan la IA. Esto lo coloca al nivel de naciones rezagadas como Indonesia o Brasil y muy por debajo de los líderes globales.

Otro punto crítico es el talento, según el estudio, el país está en la parte baja de la tabla en preparación de la fuerza laboral para adoptar y trabajar con IA.

“Cerca del 50% de los trabajadores en América Latina, incluido México, recibe poca o nula capacitación en habilidades relacionadas con IA, lo que limita la capacidad de aplicar estas tecnologías en procesos productivos y de gobierno”, apuntó Anderlic.

La falta de programas nacionales de formación, certificación o reconversión laboral hace que las empresas carguen con parte importante de la capacitación. Aunque Teresa Verthein, head de relaciones con gobierno de Salesforce para México, apuntó sobre la apertura del Centro de Capacitación en IA más grande de Latam que anunció la Agencia de Transformación Digital, ambos especialistas reconocen la brecha que existe en el país.

Un ecosistema débil y sin recursos

El Global AI Agents Readiness Index también señala que México forma parte del grupo de países con ecosistemas de financiamiento más débiles para IA. Los flujos de capital hacia startups de Inteligencia Artificial son bajos, mientras que los instrumentos públicos son insuficientes o inconsistentes.

“No es un ecosistema maduro, el país apenas cuenta con infraestructura mínima para investigación, desarrollo o innovación en IA lo que impide que universidades, empresas y gobiernos colaboren en proyectos de alto impacto”, compartió Anderlic.

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, desarrollado por la CEPAL, México se presenta como uno de los países más rezagados de la región en adopción institucional y productiva de IA.

La CEPAL identifica una brecha de inversión estimada en 2,175 millones de dólares, ya que el gasto en IA necesario para alinear su inversión con su peso económico sería de aproximadamente 2,831 millones, frente a los 656 millones que habría alcanzado recientemente, de acuerdo al informe.

Además, destaca que aunque México registró un crecimiento del 42.6% en la inversión en esta herramienta entre 2019 y 2023, dicho nivel sigue siendo bajo en términos absolutos, lo que restringe la escala de los proyectos y el avance hacia una adopción institucional amplia.

De acuerdo con ambos estudios, México tiene el talento, las empresas y el mercado para detonar una estrategia nacional de IA. Lo que falta es liderazgo, visión y voluntad para que la tecnología deje de ser promesa y se convierta en política pública efectiva.

