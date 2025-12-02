Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

OpenAI está en “código rojo” ante competencia con Google

De acuerdo con Sam Altman, ChatGPT se está rezagando frente a opciones como Google o Anthropic, problema que se suma a que la empresa no llega a la rentabilidad.
mar 02 diciembre 2025 10:30 AM
OpenAI está en código rojo, según Altman
Altman escribió que la empresa retrasará algunos lanzamientos de productos, como agentes de compras, salud y un asistente personal para centrarse en mejorar ChatGPT. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

A finales de 2022, OpenAI irrumpió en el terreno de la Inteligencia Artificial generativa y sorprendió al mundo. Rápidamente, algunas empresas como Google y Anthropic lanzaron sus propios modelos y luego de tres años, esta carrera se emparejó hasta el nivel de preocupar a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

De acuerdo con un memorando que envió a sus empleados, la empresa está en “código rojo”, debido a que el producto estrella de la compañía, ChatGPT, se está rezagando frente a algunos de los competidores.

El documento fue publicado por The Wall Street Journal y The Information. En él, Altman escribió que la empresa retrasará algunos lanzamientos de productos, como agentes de compras, salud y un asistente personal para centrarse en mejorar ChatGPT con nuevas funciones, mayor fiabilidad en sus respuestas y personalización.

Publicidad

Según se informó, Altman tendrá reuniones diarias con el personal encargado de mejorar el chatbot, además de revisiones continuas para definir los avances de desarrollo en el producto estrella de la firma.

Esta medida refleja el momento que vive OpenAI, ya que se trata de una empresa que invierte cientos de miles de millones de dólares en financiar su crecimiento, principalmente a través de empresas como Microsoft, Nvidia u Oracle, pero hasta el momento no ha logrado ser rentable.

De acuerdo con detalles que la propia empresa ha compartido, sus ingresos anuales de alcanzaron los 10,000 millones de dólares en junio y se proyecta que superarán los 20,000 millones para fines de 2025, un crecimiento masivo desde los 3,700 millones reportados en 2024.

A pesar del crecimiento de los ingresos, la empresa opera con pérdidas sustanciales. Se informó que en 2024 las pérdidas operativas ascendieron a unos 5,000 millones de dólares. Estas pérdidas se deben a los altos costos asociados con el entrenamiento de modelos de IA avanzados y el desarrollo de nuevas tecnologías como Sora.

Su objetivo a largo plazo es reportar pérdidas anuales hasta 2028, aunque también espera volverse rentable a partir de 2030, una vez que los costos de computación se estabilicen, según informes de inversores. No obstante, Anthropic pretende alcanzar la rentabilidad hacia 2028.

Asimismo, se espera que esta decisión sea un punto de inflexión para la carrera de la IA, pues algo similar sucedió cuando se lanzó ChatGPT, ya que Google declaró su propio “código rojo” para acelerar el desarrollo de sus productos.

Eso dio como consecuencia el lanzamiento de Bard, modelo que posteriormente cambiaría su nombre a Gemini y hoy en día se convirtió en una de las opciones más interesantes en el mundo de los chatbots de IA, gracias a funciones como Nano Banana.

Además, hace un par de semanas lanzó Gemini 3 , un modelo que, de acuerdo con la compañía, se acerca a la IA general, debido a sus mejoras de comprensión multimodal, razonamiento y capacidades de agente.

Publicidad

Tags

OpenAI ChatGPT

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad