Amazon empezó en México con un solo centro de envío y 10 años después es de los países con más crecimiento

“Nunca pensamos que el mercado mexicano se convertiría en uno de los tres de mayor crecimiento en comercio electrónico a nivel mundial”, dijo Huerta.

Hoy, Amazon opera 14 centros de envío, 29 estaciones de entrega y 50 instalaciones logísticas. La compañía asegura generar 15,000 empleos directos, 37,000 indirectos y 11,000 inducidos, estos últimos se trata de los negocios que abren alrededor de donde opera la empresa, por ejemplo comercios de comida en torno a los centros de distribución.

Además, asegura tener una red de 27,000 pequeñas y medianas empresas mexicanas que venden a través de su plataforma, 3,000 de ellas ya exportan a Estados Unidos y Canadá, un salto que refleja el potencial de digitalización del país, de acuerdo con cifras de la empresa.

El monto de 145,000 millones de pesos es distinto al que ha hecho la empresa en la infraestructura de Amazon Web Services, o sea, se suma a logística, tecnología, empleos y contenido. Sin embargo, la empresa reconoce que sus operaciones representan apenas 1.5% del comercio minorista nacional, un indicador de que, aunque su presencia es visible, aún no domina el mercado.

En el terreno del e-commerce puro, Mercado Libre mantiene la delantera, ya que concentra cerca del 55% del mercado mexicano, mientras que Amazon disputa el segundo lugar, seguido por Walmart, Shein y Liverpool Digital, de acuerdo con datos de Merchant Spring.

