Amazon empezó en México con un solo centro de envío y 10 años después es de los países con más crecimiento

Un efecto multiplicador para las pymes
Renata Arvizu, directora de servicios al vendedor, explicó que la plataforma ha capacitado a más de 22,000 emprendedores a través de Seller University y alianzas con gobiernos estatales. Las pymes mexicanas que operan en Amazon, afirmó, han generado 52,000 empleos y contribuido con más de 19,000 millones de pesos al PIB.
La empresa también impulsa el programa “Hecho en México”, en colaboración con la Secretaría de Economía, que da visibilidad a productos locales con una tienda especial y campañas de promoción digital.
“Nuestro trabajo es ayudar a crecer a las pymes y que crucen fronteras”, dijo Arvizu.
Para eso requieren de logística precisa que en ciudades como la CDMX es retadora, de acuerdo con Diego Méndez de la Luz, director de Operaciones, quien relató cómo el sistema de Amazon pasó de tres centros en 2020 a 14 en la actualidad.
“Pasamos de tener entregas en cinco días, a un día, al día siguiente y ahora incluso en 15 minutos, este trabajo requiere de socios e infraestructura”, apuntó Méndez.
Cada año, durante el Buen Fin y las fiestas, la empresa contrata alrededor de 8,000 trabajadores temporales para atender la demanda creciente, y a pesar de que en otros mercados este número de empleados temporales se reduce por el uso de sistemas automatizados en México, aún se generarán estas vacantes.
La narrativa de crecimiento en México convive con cuestionamientos internacionales. En Estados Unidos y Europa, Amazon ha enfrentado acusaciones de malas condiciones laborales y prácticas antisindicales, además de despidos masivos que sumaron más de 27,000 puestos entre 2022 y 2023 y se estima que hacia 2030 unos 60,000 puestos no se generarán a causa del uso de robots.